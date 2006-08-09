«Указание Южных Курил в составе Японии – целенаправленная акция». Член Госдумы Свищев – о карте на сайте Олимпиады-2020

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал спланированной акцией изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте -2020.

На официальном сайте Олимпиады размещена интерактивная карта, которая показывает маршрут движения олимпийского огня по стране. На этой карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

«Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», – сказал Свищев.

Он посоветовал Токио в первую очередь руководствоваться дипломатическими мерами.

На сайте Олимпиады-2020 Япония присвоила Курилы. Мы спорим из-за них 200 лет