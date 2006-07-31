Представитель РУСАДА о работе с осведомителями: «Указать на лжеца – нормально. Это и есть принцип «играй честно»

Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства ( ) Леонид Иванов рассказал о работе организации с информаторами.

«У нас нет такого понятия как вербовка информаторов. А есть горячая линия, куда люди сообщают информацию чаще всего анонимно. Мы не работаем с информаторами как с агентами, не проводим оперативных мероприятий с ними. Мы просто получаем данные, обрабатываем их, проверяем. Это требование и хороший инструмент получения сведений о нарушениях антидопинговых правил.

После проверки иногда получаются интересные дела: участие дисквалифицированных спортсменов в соревновательной деятельности, участие дисквалифицированных тренеров в тренировочном процессе и так далее.

– Для простых смертных грань между тем, как работают с информаторами в оперативно-розыскных мероприятиях, и тем, что делаете вы, несколько непонятна. Поясните?

– Нам неравнодушные люди сообщают информацию, и мы ее отрабатываем. Это письменное или устное обращение, на которое мы как антидопинговая организация реагируем. Если это информация о нарушении уголовного законодательства - направляем ее в правоохранительные органы.

Кроме того, есть пункт антидопинговых правил, позволяющий сократить срок дисквалификации за «существенное содействие в раскрытии нарушений». То есть спортсмен или иное лицо, находящееся в обработке результатов с нашей стороны, может сообщить об известных ему фактах нарушений, и, если они будут доказаны, получить смягчение санкций.

– На практике российский менталитет способен пойти на подобное сотрудничество?

– Как бы сказать без подробностей… Российский менталитет оказался способен. Потому что это нормально - указать на лжеца и обманщика. Это и есть принцип «играй честно».

– У спортсмена, который, находясь под следствием, пошел на такое сотрудничество, есть возможность избежать дисквалификации?

– Нет. Она может быть сокращена, но полностью избежать или скрыть ее факт не получится. Мы не можем кого-то отпустить без обработки результатов. Есть стандарт WADA по тестированию и расследованиям, в рамках которого мы работаем.

– Это несколько отличается от курсирующих в спорте слухов о том, что осведомителей прикрывают и даже платят им деньги.

– Хотел бы я видеть глаза сотрудника Минфина, которому сообщат, что РУСАДА заплатило за услуги осведомителей. Нет, мы никому не платим», – рассказал Иванов.