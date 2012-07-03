Сбербанк выдаст кредит в 39 млрд рублей на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский»

Сбербанк выдаст кредит на 39 миллиардов рублей на реконструкцию московского спорткомплекса «Олимпийский».

«Сбербанк одобрил выделение кредита ГК «Киевская площадь» сроком на 10 лет на сумму 39 миллиардов рублей для полного редевелопмента столичного спорткомплекса «Олимпийский», – отметили в пресс-службе банка.

В разработке проекта приняла участие сингапурская компания DP Architects.

Планируется, что в обновленном «Олимпийском», помимо спортивных площадок, появятся планетарий, аквапарк, концертный зал, кинотеатр, рестораны и кафе.

Спорткомплекс «Олимпийский» был построен в 1980 году к Играм в Москве. В 2017 году площадку выкупила компания «Киевская площадь», которая решила провести реконструкцию. Стоимость всех работ оценивается в 400 миллионов долларов.

Спорткомплекс «Олимпийский» продан. Его будут реконструировать

Спорткомплекс «Олимпийский» – легенда. Тут были Олимпиада, Pink Floyd, Мадонна и свист то ли Путину, то ли Монсону