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Бывший президент IAAF Ламине Диак предстанет перед судом. Его обвиняют в сокрытии допинга россиян

Теги допинг Валентин Балахничев ВФЛА Алексей Мельников Ламине Диак IAAF Легкая атлетика

Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламине Диак предстанет перед судом во Франции. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег.

Также Диака обвиняют я в том, что он помогал скрывать положительные допинг-тесты российских спортсменов в обмен на взятки.

Диак занимал пост главы IAAF с 1999 по 2015 годы. 

В приказе о судебном разбирательстве говорится о том, что отмена санкций в обмен на деньги была согласована с Валентином Балахничевым, бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Балахничеву, бывшему тренеру сборной России по легкой атлетике Алексею Мельникову, советнику Ламине Диака Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопинговой службы IAAF Габриэлю Долле также предъявлены обвинения.

Балахничев и Мельников до настоящего времени отказывались сотрудничать со следствием и не были допрошены. В марте 2019 года французские власти выдали ордер на их арест. 

Франция выдала ордер на арест Валентина Балахничева. Это только начало!

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