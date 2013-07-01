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Кастер Семеня: «Не выступлю на чемпионате мира, если меня не допустят до забега на 800 м»

Теги бег чемпионат мира допинг IAAF сборная ЮАР жен Кастер Семеня Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня сообщила, что пропустит чемпионат мира в Дохе, если не сможет выступить на дистанции 800 м.

Согласно новым правилам IAAF легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения.

«Если я не побегу на 800 м, то вообще не побегу на чемпионате мира. Ни 1500 м, ни что-то другое. Я просто возьму отпуск, а потом вернусь к соревнованиям в следующем году.

Я готовлюсь к Олимпиадам в Токио, Париже и Лос-Анджелесе», – сказала Семеня.

Спортсменка повторила, что не будет принимать препараты, понижающие тестостерон.

«Я женщина и спортсменка мирового уровня. IAAF не может пичкать меня лекарствами или мешать мне быть тем, кто я есть

(Если проиграю апелляцию) есть много дистанций, которые я могу бегать, есть много других вещей, которыми могу заняться. Я талантливая спортсменка. Я могу играть в футбол, в баскетбол, могу делать все что угодно. Могу бегать 100 м, 200 м, могу бегать стипль-чез, могу делать все, что захочу.

Это похоже на юридическое противостояние (с IAAF). Это как война. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я обыграю вас завтра. Но я делаю это не для себя. Я чемпионка мира, я добилась всего, чего хотела. Я делаю это для тех, кто не в силах бороться за себя», – сказала Семеня.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 28 сентября по 6 октября в Катаре.

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