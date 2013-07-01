Кастер Семеня: «Не выступлю на чемпионате мира, если меня не допустят до забега на 800 м»

Двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что пропустит чемпионат мира в Дохе, если не сможет выступить на дистанции 800 м.

Согласно новым правилам легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения.

«Если я не побегу на 800 м, то вообще не побегу на чемпионате мира. Ни 1500 м, ни что-то другое. Я просто возьму отпуск, а потом вернусь к соревнованиям в следующем году.

Я готовлюсь к Олимпиадам в Токио, Париже и Лос-Анджелесе», – сказала Семеня.

Спортсменка повторила, что не будет принимать препараты, понижающие тестостерон.

«Я женщина и спортсменка мирового уровня. IAAF не может пичкать меня лекарствами или мешать мне быть тем, кто я есть

(Если проиграю апелляцию) есть много дистанций, которые я могу бегать, есть много других вещей, которыми могу заняться. Я талантливая спортсменка. Я могу играть в футбол, в баскетбол, могу делать все что угодно. Могу бегать 100 м, 200 м, могу бегать стипль-чез, могу делать все, что захочу.

Это похоже на юридическое противостояние (с IAAF). Это как война. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я обыграю вас завтра. Но я делаю это не для себя. Я чемпионка мира, я добилась всего, чего хотела. Я делаю это для тех, кто не в силах бороться за себя», – сказала Семеня.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 28 сентября по 6 октября в Катаре.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?