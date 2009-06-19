Кастер Семеня: «В прошлом IAAF уже использовала меня как подопытного кролика, заставляя лекарствами понижать тестостерон»

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня заявила, что принимала препараты, снижающие тестостерон, по требованию Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ).

IAAF пытается ввести еще большие ограничения для женщин с повышенным тестостероном. CAS отклонил иск Семени к федерации, однако швейцарский суд разрешил спортсменке выступать на соревнованиях без ограничений.

«В прошлом IAAF использовала меня в качестве подопытного кролика, чтобы экспериментировать с тем, как лекарства, которые они требовали принимать, влияют на мой уровень тестостерона.

Несмотря на то, что гормональные препараты заставляли меня чувствовать себя больной, сейчас IAAF хочет установить еще более строгие ограничения с неизвестными последствиями для здоровья. Я не позволю IAAF снова использовать меня и мое тело.

Но я обеспокоена тем, что другие спортсменки вынужденно позволят IAAF накачать их лекарствами, чтобы проверить эффективность и негативные последствия для здоровья различных гормональных препаратов. Этого нельзя допустить», – сказала Семеня.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?