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Шубенков пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за травмы

Теги бег сборная России травмы Бриллиантовая лига Сергей Шубенков Сергей Клевцов ТАСС Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за травмы. 

Шубенков получил травму на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко из-за столкновения на финише с представителем Ямайки Омаром Маклаудом. В результате падения россиянин повредил плечо, колено и голеностопный сустав.

«Незадолго до вылета нам казалось, что все пошло на поправку. Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идет воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь все-таки попала в рану.

Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США.

Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня», – рассказал личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

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