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Шубенков о падении на финише забега «Бриллиантовой лиги»: «Все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда»

Теги бег сборная России сборная Ямайки видео Бриллиантовая лига Сергей Шубенков Омар Маклауд Легкая атлетика

Российский спринтер Сергей Шубенков прокомментировал свою победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

На финише Шубенков упал после того, как его зацепил ямайский бегун Омар Маклауд.

«Это был драматичный, но по-настоящему великолепный забег. Я наслаждался всем. И у меня была возможность победить, это очень важно. Я чувствую, что стал сильнее, чем был.

То, что Омар Маклауд участвовал, придало мне еще больше мотивации. Мне нравится соревноваться с сильными ребятами.

Столкновение с Маклаудом произошло уже после финишной черты, так что оно никак не повлияло на мое время», – сказал Шубенков.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять.

Да и фотофиниш получился эпичный», – написал спортсмен в инстаграме.

 
 
 
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А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш (свайп⬅️) получился эпичный 😆 🥇Me 13,12 SB =MR 💪 🥈Andrew Pozzi 🇬🇧 13,30. 🥉Gabriel Constantino 🇧🇷 13,41. I’m still happy to race against McLeod. I’m sure if it was’t for him I wouldn’t have ran this fast. And the photofinish (swipe ⬅️) wouldn’t be so epic 😆 . #DiamondLeague #RoadToTheFinal #RabatDl #justdoit #RedBullRussia

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

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