Шубенков о падении на финише забега «Бриллиантовой лиги»: «Все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда»

Российский спринтер Сергей Шубенков прокомментировал свою победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.
На финише Шубенков упал после того, как его зацепил ямайский бегун Омар Маклауд.
«Это был драматичный, но по-настоящему великолепный забег. Я наслаждался всем. И у меня была возможность победить, это очень важно. Я чувствую, что стал сильнее, чем был.
То, что Омар Маклауд участвовал, придало мне еще больше мотивации. Мне нравится соревноваться с сильными ребятами.
Столкновение с Маклаудом произошло уже после финишной черты, так что оно никак не повлияло на мое время», – сказал Шубенков.
«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять.
Да и фотофиниш получился эпичный», – написал спортсмен в инстаграме.
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А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш (свайп⬅️) получился эпичный 😆 🥇Me 13,12 SB =MR 💪 🥈Andrew Pozzi 🇬🇧 13,30. 🥉Gabriel Constantino 🇧🇷 13,41. I’m still happy to race against McLeod. I’m sure if it was’t for him I wouldn’t have ran this fast. And the photofinish (swipe ⬅️) wouldn’t be so epic 😆 . #DiamondLeague #RoadToTheFinal #RabatDl #justdoit #RedBullRussia
Авария Шубенкова на финише: упал после подсечки, ободрал плечо и все равно выиграл