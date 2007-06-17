Шубенков о падении на финише забега «Бриллиантовой лиги»: «Все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда»

Российский спринтер прокомментировал свою победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

На финише Шубенков упал после того, как его зацепил ямайский бегун Омар Маклауд.

«Это был драматичный, но по-настоящему великолепный забег. Я наслаждался всем. И у меня была возможность победить, это очень важно. Я чувствую, что стал сильнее, чем был.

То, что Омар Маклауд участвовал, придало мне еще больше мотивации. Мне нравится соревноваться с сильными ребятами.

Столкновение с Маклаудом произошло уже после финишной черты, так что оно никак не повлияло на мое время», – сказал Шубенков.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять.

Да и фотофиниш получился эпичный», – написал спортсмен в инстаграме.

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