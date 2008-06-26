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IAAF попытается отменить решение Швейцарского суда, которое позволяет Семене выступать без препаратов, снижающих тестостерон

Теги IAAF CAS сборная ЮАР жен Кастер Семеня Швейцарский федеральный трибунал Легкая атлетика

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) направила запрос об отмене решения федерального суда Швейцарии, позволяющего двукратной олимпийской чемпионке Кастер Семене выступать без препаратов, снижающих тестостерон. 

Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Cеменя подала апелляцию в CAS, которая была отклонена, однако позже Швейцарский суд разрешил спортсменке выступать без ограничений. 

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