IAAF попытается отменить решение Швейцарского суда, которое позволяет Семене выступать без препаратов, снижающих тестостерон

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) направила запрос об отмене решения федерального суда Швейцарии, позволяющего двукратной олимпийской чемпионке Кастер Семене выступать без препаратов, снижающих тестостерон.

Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Cеменя подала апелляцию в CAS, которая была отклонена, однако позже Швейцарский суд разрешил спортсменке выступать без ограничений.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?