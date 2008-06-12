Кастер Семеня: «IAAF надо сосредоточиться на борьбе с допингом, а не с нами»

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) должна бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным тестостероном.

Согласно новым правилам IAAF, спортсменки с гиперандрогенизмом, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. В начале июня Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Семени – она может участвовать в любых соревнованиях без ограничений.

«Я не идиотка. Почему я должна принимать лекарства? Я чистая спортсменка. Я не мошенничаю. Они должны сосредоточиться на борьбе с допингом, а не с нами. Я не буду принимать лекарства.

Я не собираюсь меняться из-за кого-то. Если у них есть проблем со мной, то у меня нет проблем с ними. Пусть беспокоятся, а я не буду.

Если захочу, могу бежать любую дистанцию. Я талантливая спортсменка, и не переживаю на этот счет», – сказала Семеня.

Накануне бегунья из ЮАР выиграла забег на 2000 м на турнире в Париже с результатом 5.38,19.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?