Тренер Сильнова, подозреваемого в допинге: «Подонок Родченков решил раскрошить весь российский спорт, а мы сидим и молчим»

Евгений Загорулько, тренер олимпийского чемпиона Пекина-2008 по прыжкам в высоту , прокомментировал обвинения в адрес бывшего спортсмена насчет нарушения антидопинговых правил.

«Это удивительно: какой-то маньяк, шизофреник по фамилии Родченков льет грязь, а ему почему-то верят!

Андрей – это выдающийся спортсмен и отличный человек. Сегодня он упорно работает, помогает молодым атлетам. Мы с ним уже четыре раза ездили с семинарами по России. С таким же успехом можно сказать, что Сильнов готовил покушение на Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, это же полный бред!

Бизнес Родченкова состоял в том, чтобы таскать запрещенные препараты из-за рубежа. Сам лез к спортсменам, продавал какие-то напитки, которые якобы повышают спортивную форму на 200 процентов. Это все полная чепуха! Но цель у него была одна – нажива. Легко мог за деньги сделать из отрицательной пробы положительную. А мы теперь ему верим!..

В те годы Андрей перенес две операции и очень мало выступал. У него постоянно брали пробы, проверяли, и все было чисто. А теперь какой-то маньяк решил его очернить! Этот подонок решил раскрошить весь российский спорт, а мы сидим и молчим.

Мы пользовались только препаратами, которые нам выдавали в спорта и ФМБА. Эти препараты контролировались руководством, их как-то проверяли... Все были чистые!

Я настаиваю на том, что господин Родченков легко мог сделать из отрицательной пробы положительную. Теперь вот он делает наветы на наш биатлон. Все идет из одной конторы...» – сказал Загорулько.

Среди учеников Загорулько дисквалификации за допинг отбывали олимпийские чемпионки Анна Чичерова и Елена Слесаренко (за Пекин-2008, когда тренировалась у другого специалиста), сейчас от соревнований за пропуск трех допинг-тестов отстранен Данила Лысенко.

Нашей атлетике в 10-й раз продлили бан. Допинг-свита до сих пор в деле, а боссы под подозрением