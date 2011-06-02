Светлана Журова: «Вид спорта можно отстранить от Олимпиады, страну – нет. Это несправедливо»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020 в .

Ранее британское издание The Sunday Times со ссылкой на собственный источник сообщило, что Россию могут не допустить до Игр из-за фальсификации документов в допинговом деле прыгуна в высоту .

«Мое убеждение – вид спорта можно отстранить от Олимпиады, страну – нет. Это несправедливо.

В любой стране есть нарушители антидопингового режима. Давайте вспомним, что недавно творилось с лыжниками.

Я понимаю, почему это началось. Единственный вид спорта, который у нас в Токио будет представлен не в полном составе, – легкая атлетика. На Западе понимают, если восстановили в правах , то надо снова разыграть скандал на легкой атлетике, чтобы потом отстранить всю сборную.

всегда относился к подобным ситуациям следующим образом: есть проблема в конкретной федерации – не надо переносить ее проблемы на всю страну, на остальные виды спорта», – сказала Журова.

The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в деле легкоатлета Лысенко

В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства