Шляхтин о возможном отстранении России от Токио-2020: «Sunday Times выдает желаемое за действительное»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020 в Токио.
Ранее британское издание The Sunday Times со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что Россию могут не допустить до Игр из-за фальсификации документов в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.
«Статья The Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF.
Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко – подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование.
Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых – запрещены антидопинговыми правилами», – сказал Шляхтин.
The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в деле легкоатлета Лысенко
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