Шляхтин о возможном отстранении России от Токио-2020: «Sunday Times выдает желаемое за действительное»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020 в .

Ранее британское издание The Sunday Times со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что Россию могут не допустить до Игр из-за фальсификации документов в допинговом деле прыгуна в высоту .

«Статья The Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF.

Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко – подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование.

Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых – запрещены антидопинговыми правилами», – сказал Шляхтин.

The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в деле легкоатлета Лысенко

В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства