Свищев о возможном отстранении России от ОИ-2020: «Начинается новый виток истерии»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020.



«Начинается новый виток истерии перед новым олимпийским циклом 2020 года. Наши западные партнеры не знают как реагировать: РУСАДА восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет выдал заявление, что Россия будет выступать, в том числе и под российским флагом. Вот и начинают тискать все новые и новые поводы», – сказал Свищев.



Ранее британское издание The Sunday Times сообщило о том, что Россию могут не допустить до Игр из-за фальсификации документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко.



The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в деле легкоатлета Лысенко



