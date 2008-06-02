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Свищев о возможном отстранении России от ОИ-2020: «Начинается новый виток истерии»

Теги допинг ВФЛА Дмитрий Свищев Легкая атлетика

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном отстранении России от Олимпийских игр-2020. 

«Начинается новый виток истерии перед новым олимпийским циклом 2020 года. Наши западные партнеры не знают как реагировать: РУСАДА восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет выдал заявление, что Россия будет выступать, в том числе и под российским флагом. Вот и начинают тискать все новые и новые поводы», – сказал Свищев.

Ранее британское издание The Sunday Times сообщило о том, что Россию могут не допустить до Игр из-за фальсификации документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко.

The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в деле легкоатлета Лысенко

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