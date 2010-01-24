WADA: Призыв Хеллеланд к России с просьбой оплатить расходы агентства не обсуждался на исполкоме организации

Во Всемирном антидопинговом агентстве ( ) прокомментировали призыв вице-президента организации Линды Хеллеланд к России оплатить расходы агентства, связанные с антидопинговым расследованием.

«Действительно вице-президент Хеллаланд сделала такое заявление во время заседания исполкома 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и точно не является частью решения WADA или рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса , – заявили в агентстве.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).