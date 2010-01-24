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    WADA: Призыв Хеллеланд к России с просьбой оплатить расходы агентства не обсуждался на исполкоме организации

    Теги допинг WADA РУСАДА Линда Хеллеланд Легкая атлетика

    Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали призыв вице-президента организации Линды Хеллеланд к России оплатить расходы агентства, связанные с антидопинговым расследованием. 

    «Действительно вице-президент Хеллаланд сделала такое заявление во время заседания исполкома 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и точно не является частью решения WADA или рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА», – заявили в агентстве. 

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

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