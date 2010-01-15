Мария Ласицкене: «К сожалению, в российской легкой атлетике положительных допинг-проб меньше не стало»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту надеется, что российская легкая атлетика извлечет урок из отстранения, которое длится с 2015 года.

«Надеюсь, к лету нас восстановят и мы поедем на чемпионат мира с флагом. Но не знаю, каким составом, потому что хочется, чтобы сборная вынесла урок из этих трех лет.

А не так, что мы бедные и несчастные, что нас прижимают. Нужно делать выводы, мы все-таки не просто так в нейтральном статусе.

Поэтому в сборной нужно быть честными – перед собой и своими болельщиками, чтобы такого не повторялось.

Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но, к сожалению, положительных допинг-проб меньше не стало.

И отказываться от этого нужно не ради , а для себя, для сборной России, для детей, которые на нас смотрят. Потому что они не очень понимают, за что отстранены юниоры и юноши, которые никуда не могут выехать, нужно стать примером для будущего поколения», – сказала Ласицкене.