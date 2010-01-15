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    Мария Ласицкене: «К сожалению, в российской легкой атлетике положительных допинг-проб меньше не стало»

    Теги допинг сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА IAAF Мария Ласицкене (Кучина) ТАСС Легкая атлетика

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене надеется, что российская легкая атлетика извлечет урок из отстранения, которое длится с 2015 года.

    «Надеюсь, к лету нас восстановят и мы поедем на чемпионат мира с флагом. Но не знаю, каким составом, потому что хочется, чтобы сборная вынесла урок из этих трех лет.

    А не так, что мы бедные и несчастные, что нас прижимают. Нужно делать выводы, мы все-таки не просто так в нейтральном статусе.

    Поэтому в сборной нужно быть честными – перед собой и своими болельщиками, чтобы такого не повторялось.

    Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но, к сожалению, положительных допинг-проб меньше не стало.

    И отказываться от этого нужно не ради IAAF, а для себя, для сборной России, для детей, которые на нас смотрят. Потому что они не очень понимают, за что отстранены юниоры и юноши, которые никуда не могут выехать, нужно стать примером для будущего поколения», – сказала Ласицкене.

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