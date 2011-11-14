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    WADA не получило новой информации о выполнении условий восстановления РУСАДА

    Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

    Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ходе своего заседания в Баку не получил новой информации о выполнении условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.

    «Новой информации о ходе выполнения Россией условий восстановления РУСАДА на заседании не прозвучало. Было лишь озвучено решение исполкома от 20 сентября. Члены исполкома приняли к сведению представленный отчет», – сообщил источник.

    20 сентября WADA восстановила статус РУСАДА после трех лет отстранения. До конца года российская сторона должна предоставить WADA доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории. 

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