WADA не получило новой информации о выполнении условий восстановления РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства ( ) в ходе своего заседания в Баку не получил новой информации о выполнении условий восстановления Российского антидопингового агентства ( ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.

«Новой информации о ходе выполнения Россией условий восстановления РУСАДА на заседании не прозвучало. Было лишь озвучено решение исполкома от 20 сентября. Члены исполкома приняли к сведению представленный отчет», – сообщил источник.

20 сентября WADA восстановила статус РУСАДА после трех лет отстранения. До конца года российская сторона должна предоставить WADA доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории.