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    WADA закроет тестирование в России, если РУСАДА вновь лишится статуса соответствия

    Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит Россию возможности проводить тестирование на допинг на территории страны, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет отстранено. 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA. 

    РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, если до конца года WADA не получит доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории. 

    «WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории.

    В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании», – сообщил источник. 

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