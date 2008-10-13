Сергей Шубенков: «Раз у нас капитализм, не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева. Хотя дебоширить и бить людей – перебор»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства – соревнуйся где хочешь.

Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева – это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят. Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей – это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры.

А «вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», – сказал Шубенков.

«Никаких вип-камер точно не будет». Где и как сидят Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада