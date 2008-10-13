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    Сергей Шубенков: «Раз у нас капитализм, не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева. Хотя дебоширить и бить людей – перебор»

    Теги Зенит светская хроника происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Сергей Шубенков Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Легкая атлетика

    Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 

    «Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства – соревнуйся где хочешь.

    Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева – это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят. Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей – это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры.

    А «вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», – сказал Шубенков.

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