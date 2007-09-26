Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась в CAS по поводу восстановления членства в IAAF

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на приостановление членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает The Times.

По информации The Times, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин направил письмо президенту IAAF Себастьяну Коу с требованием восстановить организацию в правах.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство ( ) восстановило в правах РУСАДА. Восстановление национального агентства было одним из критериев возвращения членства ВФЛА в IAAF. Российская федерация отстранена с ноября 2015 года, легкоатлеты, поучившие допуск от IAAF, выступают под нейтральным флагом.

IAAF намерена рассмотреть вопрос статуса ВФЛА не ранее декабря этого года.

«Учитывая, что оставшиеся критерии по восстановлению ВФЛА были практически идентичны тем, что были выдвинуты , и, по мнению WADA, выполнены, мы с уважением просим IAAF как можно скорее восстановить ВФЛА.

Между тем, у ВФЛА нет другого выбора, кроме как защищать свои права, поэтому организация подала апелляцию в CAS на решение исполкома IAAF продлить отстранение», – говорится в письме Шляхтина.

Позднее пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева подтвердила информацию о подаче иска в CAS.

«Да, подтверждаем», – цитирует Юхареву ТАСС.