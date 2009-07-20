Мутко о том, что не вошел в совет по спорту: «У меня другое направление, так что все уже»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, по какой причине покидает Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав совета по развитию физической культуры и спорта. Мутко в состав не вошел.

«У меня другое направление, так что все уже. У меня много других вопросов в сфере жилья, ЖКХ и других направлений», – заявил Мутко.

В мае Мутко был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.