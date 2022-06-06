Призер ЧР Денисенко о плавании в Гарварде: «Конкуренция среди пловчих здесь намного выше, чем в России»

Призер чемпионата России по плаванию на короткой воде Александра Денисенко, которая сейчас является студенткой Гарварда, рассказала об отличиях занятий плавание в России и США.

– Как устроено плавание в Гарварде?

– Это очень семейная история. Мы считаемся одной из самой сплоченных команд. Это отличается от того, что было дома. Здесь идет упор на то, что ты занимаешься любимым делом с кем-то.

Вы все время друг друга подбадриваете, проходите вместе через трудности. Дома же это больше индивидуальный вид спорта. Это тяжело ментально.

– Те тренировки, которые вы проводили дома, и те, что предлагают специалисты в Гарварде – принципиально разные?

– Я бы не сказала так. Направленность у них одинаковая. Дома у меня было много всякой аэробики, здесь больше взрослое плавание, когда ты делаешь много спринтов, занимаешься с весами в зале.

Я приезжала зимой домой и показывала папе, который является моим тренером в России, тренировки. Тогда мне было еще немного тяжело их выполнять, но он перевел мне все и объяснил, что это то же самое.

– Вам психологически легче тренироваться не дома?

– Я бы сказала, что да. И это очень хорошая вещь. Дома часто бывало, что я готовлюсь к каким-то соревнованиям, и каждый день просыпаюсь с мыслью, что мне нужно достичь такого-то результата. Потом, бывало такое, что перед самим стартом я выгораю.

Здесь проще достичь такого же результата, потому что ты делаешь этот тяжелый труд через веселье, тебя не просят концентрироваться на определенном результате.

Мне папа говорил об этом же с самого детства, но тогда я еще головой не доросла, а теперь понимаю, что можно добиваться успеха без выгораний.

– Каких успехов за то время, что вы учитесь в Гарварде, удалось добиться в бассейне?

– Мы стали чемпионами «Лиги плюща». Это большое достижение, учитывая, что этих соревнований не было два года. Пришлось ради них пойти на большие жертвы. Я выиграла две личные дистанции, и мы были вторые несколько раз в эстафете. В общем, все прошло удачно.

– Конкуренция в Гарварде среди пловчих выше, чем в России?

– Намного выше. Если рассматривать все университеты, которые сейчас плавают, есть те, у кого по 5-6 олимпийцев в команде. И все они сильные, их результаты выше, чем у нас, – сказала Денисенко.