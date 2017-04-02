Призер Олимпиады-1988 Дмитрий Волков о заявлениях Родченкова: «Все мы участвовали в фармпрограмме. Но это были, как правило, разрешенные препараты»

Трехкратный олимпийский призер в плавании Дмитрий Волков прокомментировал заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории о том, что недопуск в порт США советского корабля с препаратами стал причиной бойкота Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

– Действительно, такой корабль должен был сопровождать нашу команду. Громыко (министр иностранных дел СССР) и его помощники в правительстве и олимпийском комитете СССР не смогли добиться разрешения, чтобы это судно месяц находилось в американском порту.

Это стало лишь одним из факторов, которые привели к бойкоту. Но сказать, что это было главной причиной, конечно, нельзя. Мы не поехали в Лос-Анджелес, потому что руководители советского спорта испугались вылететь из своих кресел из-за проигрыша первого общекомандного места.

Антисоветская истерия в США, на которую ссылались опытные партократы, оправдывая наш бойкот, – жалкое оправдание политического лицемерия, повсеместно принятого в ту пору в СССР.

Да, корабль «Михаил Шолохов» находился в порту Пусана во время Олимпиады-1988 в . Мы, пловцы, там были пару раз за почти месяц пребывания в Корее.

– Там вас лекарствами накачивали?

– Мы там развлекались. Там перед нами артисты выступали: Валера Сюткин с группой «Зодчие» пели, юмористы шутили, Хазанов с Ералашниками. Последние нас постоянно подбивали нарушить морально-этический образ светского спортсмена, но мы, насколько я помню, не поддались.

– Про секретную лабораторию Родченкова что-то знали?

– Фамилию такую в те времена никто не знал. Но слухи о самой лаборатории ходили. Хотя сам я там не был никогда.

– И ничего не принимали?

– Принимали, конечно. Пригоршню таблеток в день нам давали, по вене вмазывались постоянно: кололи витамины, аминокислоты да энергетики. Все мы участвовали в фармпрограмме. Но это были, как правило, разрешенные препараты. Плюс все мы постоянно проверялись на наличие запрещенных веществ.

А так да – завтрак, обед, ужин, у каждого была своя баночка с пилюлями. На соревнованиях у каждого с собой целая аптека была. Порой открываешь индивидуальный ящичек с лекарствами и уже силой наполняешься. Это называется «эффект плацебо», – сказал Волков.

Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США