Мать Юлии Ефимовой: «В 2017 году что-то случилось, и дочь перестала со мной общаться»

Татьяна Ефимова, мать шестикратной чемпионки мира по плаванию , рассказала, что три года не общалась с дочерью.

«Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей. У меня четыре собаки, восемь котов, огород.

Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестала со мной общаться», – сказала Татьяна Ефимова.

По словам матери, Ефимова резко прекратила общение после отъезда в США. Бывший муж Андрей Ефимов, тренирующий дочь, присылает ей деньги, но сама пловчиха не выходит на связь.

Юлия Ефимова показала тренировку, которую не осилит даже Роналду: плавание на кухонном столе, волна и пружинки