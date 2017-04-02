Ефимова случайно оказалась на акции протеста в США. Позднее она удалила видео об этом из сторис

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова видео Водные виды

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова встретила протестующих в американском городе Бэнд.

Ефимова прошлась по улице одновременно с участниками акции протеста. С конца мая в США проходят акции против расовой дискриминации и полицейского насилия.

Российская пловчиха сейчас находится в США. Она выложила видео с протеста в инстаграм-сторис. Как сообщает сайт Вести.ru, спустя время Ефимова удалила видео из инстаграма.

Леброн, «Ливерпуль» и «Барселона» поддерживают протесты в США. Понять почему – (почти) невозможно, но давайте попробуем

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