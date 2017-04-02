«Страшнейший вирус, который я когда-либо переносил». Олимпийский чемпион по плаванию Кэмерон ван дер Бург переболел коронавирусом

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Олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон ван дер Бург рассказал, что перенес коронавирус нового типа. 

«Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19. Безусловно, это страшнейший вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то, что я здоровый человек с сильными легкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молод (не отношусь к группе риска). 

Хотя самые тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов.

Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований – хуже всего.

Атлеты продолжают тренироваться, поскольку нет никаких разъяснений насчет летних Игр, и, таким образом, подвергают себя ненужному риску. Пожалуйста, позаботьтесь о себе! Здоровье на первом месте, COVID-19 – это не шутка!» – написал ван дер Бург в твиттере.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения.

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