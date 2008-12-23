Панкратов о допинговых скандалах: «Колобков чуть не вытащил Россию из этого дерьма. Но ему не дали это сделать»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию поделился мнением насчет деятельности министра спорта России Павла Колобкова.

«Кто сказал, что Колобков – это провал? Давайте вспомним, когда он стал министром? Когда все полыхало. Доклад Макларена уже был, именно поэтому ушел Мутко. А Колобкова сразу бросили на амбразуру – выкручивайся, как можешь. Скажите мне, если бы мы передали базу, все бы закончилось? И Колобков был бы молодец?

В чем виноват Колобков? Он все сделал правильно. Он чуть было не вытащил страну из этого дерьма! Если бы кто-то не взял на себя ответственность и не покопошился в базе, и Колобков бы ее вовремя отдал, все было бы неплохо.

Да, последовали бы скандалы, да, у нас были бы какие-то дисквалификации задним числом, которых мы уже пережили сотни. Ну, была бы еще сотня. Но сохранило бы статус, и к будущим олимпийским атлетам не было бы никаких вопросов. Колобкову это не дали сделать. Кто? Я даже не хочу узнавать это. Но вышла топорная непрофессиональная работа, сделанная опять же из лучших побуждений.

Когда приходят эти антикризисные менеджеры, они хотят сделать все очень быстро. Но они не понимают ценности того, что они уничтожают. Прелесть Колобкова в том, что он ничего не изменил. Он дал возможность людям выруливать.

Есть профессионалы, а есть люди, которые хотят помочь. Если бы те, кто хотят помочь, не влезали бы, у Колобкова все бы получилось. Мы бы сейчас спокойно ехали на Олимпиаду.

Колобков не делал резких движений, он спокойно, соблюдая свои национальные интересы, выполнял то, что от нас просило международное сообщество. Но на финише ему, как обычно, сделали подножку. В итоге его сейчас вся страна ненавидит. А за что?

Его голову три года назад положили на гильотину. Но эта гильотина никогда бы не опустилась, потому что он выполнял свою работу профессионально. А вот сейчас она уже проделала половину пути.

Вот вдумайтесь, а что будет после Колобкова, если его снимут? Новый антикризисный менеджер? Который начнет отказываться от участия в ? Такой человек не может понять проблему, он никогда в этом не жил. Оставьте Колобкова, пусть уже даже опозоренного перед международным сообществом. И эффект рано или поздно будет», – сказал Панкратов.

Наши спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет