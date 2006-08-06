Антон Чупков: «Есть борзые пловцы, например, Сунь Ян. Но бразильцы с ним разобрались – вроде бы наваляли»

Двукратный чемпион мира по плаванию рассказал о поведении трехкратного олимпийского чемпиона Суня Яна.

– Кто больше всех брызгается на разминке?

– Таких в принципе нет. Но есть просто борзые, например, . Раньше он реально вел себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним после того, как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел ее или нет. Вроде бы после этого ему наваляли.

– Такое ощущение, что он просто пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

– Честно говоря, мне все равно. За ним реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подает инвентарь. Он просто как ребенок. Не знаю, как живет дома.

– Не думаете, что это демонстрация звездного статуса?

– Возможно, так и есть.

– Не боитесь, что, выиграв Олимпиаду и еще пару золотых медалей на ЧМ, можете стать таким же?

– В моих правилах оставаться человеком и самим собой, – сказал Чупков.

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