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Антон Чупков: «Есть борзые пловцы, например, Сунь Ян. Но бразильцы с ним разобрались – вроде бы наваляли»

Теги плавание сборная России сборная Китая сборная Бразилии Сунь Ян Антон Чупков Водные виды

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал о поведении трехкратного олимпийского чемпиона Суня Яна.

Кто больше всех брызгается на разминке?

– Таких в принципе нет. Но есть просто борзые, например, Сунь Ян. Раньше он реально вел себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним после того, как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел ее или нет. Вроде бы после этого ему наваляли.

Такое ощущение, что он просто пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

– Честно говоря, мне все равно. За ним реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подает инвентарь. Он просто как ребенок. Не знаю, как живет дома.  

Не думаете, что это демонстрация звездного статуса?

–  Возможно, так и есть.

Не боитесь, что, выиграв Олимпиаду и еще пару золотых медалей на ЧМ, можете стать таким же?

– В моих правилах оставаться человеком и самим собой, – сказал Чупков.

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