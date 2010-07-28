Климент Колесников: «Мог спокойно выигрывать ЧМ, но на старте соскочила нога. Ощущения не очень»

Российский пловец прокомментировал свой результат на дистанции 50 м на спине в рамках чемпионата мира в Корее (3-е место).

Колесников вышел в финал с лучшим временем, он также является обладателем мирового рекорда на этой дистанции.

«Нога соскочила. Мог выигрывать спокойно – посмотрел потом повтор. Просто соскочила нога на старте. Не знаю, почему так произошло. Не очень ощущения, на самом деле», – сказал Колесников в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Если откровенно, я месяц точно пропустил тренировок, причем, лежа на койке. Что поделать, нужно было это сделать. Двести метров отдал с пониманием Грише Тарасевичу, к стометровке подходил, зная, что не все может получиться.

После полуфинала на 50 метров было ощущение, что может получиться, но тут другая платформа. И хорошо бы, если бы они были везде единообразными.

Но это я не в оправдание, просто рассказываю, как дело обстоит. На «Круглом» у нас более толстая платформа, от которой можно отталкиваться очень хорошо и время лучше. Здесь же подтянуться так высоко не получается – платформа под небольшим уклоном и менее шершавая», – цитирует пловца «Р-Спорт».