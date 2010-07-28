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Климент Колесников: «Мог спокойно выигрывать ЧМ, но на старте соскочила нога. Ощущения не очень»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Матч ТВ Климент Колесников Водные виды

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал свой результат на дистанции 50 м на спине в рамках чемпионата мира в Корее (3-е место).

Колесников вышел в финал с лучшим временем, он также является обладателем мирового рекорда на этой дистанции.

«Нога соскочила. Мог выигрывать спокойно – посмотрел потом повтор. Просто соскочила нога на старте. Не знаю, почему так произошло. Не очень ощущения, на самом деле», – сказал Колесников в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Если откровенно, я месяц точно пропустил тренировок, причем, лежа на койке. Что поделать, нужно было это сделать. Двести метров отдал с пониманием Грише Тарасевичу, к стометровке подходил, зная, что не все может получиться.

После полуфинала на 50 метров было ощущение, что может получиться, но тут другая платформа. И хорошо бы, если бы они были везде единообразными.

Но это я не в оправдание, просто рассказываю, как дело обстоит. На «Круглом» у нас более толстая платформа, от которой можно отталкиваться очень хорошо и время лучше. Здесь же подтянуться так высоко не получается – платформа под небольшим уклоном и менее шершавая», – цитирует пловца «Р-Спорт».

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