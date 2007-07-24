Плавание. Чемпионат мира. Фесикова, Чимрова, Гринев и Жилкин вышли в полуфинал, Морозов выбыл

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, спина

Российская пловчиха Анастасия Фесикова вышла в полуфинал с 8-м временем (28,02), Дарья Васькина – с 16-м (28,29). Первой стала китаянка Фу Юаньхуэй (27,70).

200 м, баттерфляй

Светлана Чимрова показала в квалификации 4-й результат и прошла дальше (2.08,26). Быстрее всех проплыла представительница США Хэйли Фликинджер (2.05,96).

Мужчины

100 м, вольный стиль

Россиянин Владислав Гринев отобрался в полуфинал со 2-м временем (47,92), Владимир Морозов стал 24-м и выбыл (49,09). Лучшее время у американца Калеба Дрессела (47,32).

200 м, комплекс

Андрей Жилкин вышел в полуфинал, показав 7-е время (1.58,73). Первым в предварительных заплывах был венгр Ласло Чех (1.57,79).

Микст

4х100 м, комплекс

Сборная России вышла в финал, показав 3-й результат (3.43,30). В полуфинале выступали Дарья Васькина, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Мария Каменева. Первыми квалифицировались американцы (3.41,23).