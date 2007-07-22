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Алексей Власенко: «Не понимаю, почему футбол и хоккей государство поддерживает, а водное поло – нет»

Теги водное поло Чемпионат мира по водным видам спорта ФВПР Алексей Власенко сборная России жен (водное поло) Водные виды

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко считает, что поражение женской команды в 1/4 финала ЧМ по водным видам в Корее привлечет внимание властей к водному поло.

«Девчонки боролись, ну не получилось, это спорт. Надо учесть ошибки и идти вперед. Главный старт – Олимпийские игры. Они все-таки бронзовые призеры, должны показать класс.

Я считаю, произошедшее – это даже хорошо. Наконец-то хоть кто-то может обратить внимание на этот вид спорта. Сейчас мы не имеем ни сильного внутреннего чемпионата, ни спонсорских денег, ни бассейнов, ни базы. Но вопреки всему есть еще какой-то результат.

Вот сегодня вылетели – может, кто-то из правительства обратит внимание на это вид спорта. Мы собираемся сделать Госсовет по поддержке и развитию этого вида спорта. Может, кто-то нас услышит.

Я не понимаю, почему футбол и хоккей государство поддерживает, а водное поло – нет. Надо поддерживать, создавать клубы. Не имея внутреннего чемпионата, мы лишаемся сильных игроков для сборной», – сказал Власенко.

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