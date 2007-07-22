Алексей Власенко: «Не понимаю, почему футбол и хоккей государство поддерживает, а водное поло – нет»

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко считает, что поражение женской команды в 1/4 финала ЧМ по водным видам в Корее привлечет внимание властей к водному поло.

«Девчонки боролись, ну не получилось, это спорт. Надо учесть ошибки и идти вперед. Главный старт – Олимпийские игры. Они все-таки бронзовые призеры, должны показать класс.

Я считаю, произошедшее – это даже хорошо. Наконец-то хоть кто-то может обратить внимание на этот вид спорта. Сейчас мы не имеем ни сильного внутреннего чемпионата, ни спонсорских денег, ни бассейнов, ни базы. Но вопреки всему есть еще какой-то результат.

Вот сегодня вылетели – может, кто-то из правительства обратит внимание на это вид спорта. Мы собираемся сделать Госсовет по поддержке и развитию этого вида спорта. Может, кто-то нас услышит.

Я не понимаю, почему футбол и хоккей государство поддерживает, а водное поло – нет. Надо поддерживать, создавать клубы. Не имея внутреннего чемпионата, мы лишаемся сильных игроков для сборной», – сказал Власенко.