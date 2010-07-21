Плавание. Чемпионат мира. Чупков и Пригода вышли в полуфинал, Андрусенко – в финал и другие результаты

Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.
Плавание
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Квалификация
Утренняя сессия
Женщины
100 м, баттерфляй
Светлана Чимрова прошла в полуфинал с 13-м временем (58,10); у лидера Сары Шестрем из Швеции – 56,45.
200 м, комплекс
Виктория Белякова не вышла в полуфинал – у нее 20-е время (2:14,65). Лидер Катинка Хоссу проплыла за 2:07,02.
400 м, вольный стиль
Вероника Андрусенко и Анна Егорова попали в финал. У Андрусенко – 6-й результат (4:06,28), у Егоровой – 8-й (4:07,10). Американка Кэтлин Ледеки проплыла за 4:01,84.
4х100, вольный стиль
Российская четверка (Дарья Устинова, Мария Каменева, Софья Лобова и Арина Опенышева) не пробилась в финал – 9-е время.
Мужчины
400 м, вольный стиль
Александр Красных и Мартин Малютин не пробились в финал – 9-е и 11-е времена соответственного. Лучший результат – у китайца Сунь Яна.
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50 м, баттерфляй
Олег Костин и Андрей Жилкин прошли в полуфинал. У Костина – 3-е время (23,01), у Жилкина – 7-е (23,27). Лучший результат показал американец Калеб Дрессел (22,84).
100 м, брасс
Антон Чупков и Кирилл Пригода отобрались в полуфинал с 9-м и 10-м временем соответственно. Чупков проиграл лидеру Адаму Пити 1,72 секунды, Пригода – 1,73.
4х100, вольный стиль
Российская четверка (Евгений Рылов, Андрей Минаков, Климент Колесников и Владислав Гринев) попала в финал с 3-м временем. Лучший результат – у американцев.