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Плавание. Чемпионат мира. Чупков и Пригода вышли в полуфинал, Андрусенко – в финал и другие результаты

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта Сара Шестрем Вероника Андрусенко (Попова) Сунь Ян Катинка Хоссу Кэтлин Ледеки Светлана Чимрова Олег Костин Александр Красных Кирилл Пригода Антон Чупков Адам Пити Андрей Жилкин Калеб Дрессел Анна Егорова Мартин Малютин Виктория Белякова Водные виды

Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

100 м, баттерфляй

Светлана Чимрова прошла в полуфинал с 13-м временем (58,10); у лидера Сары Шестрем из Швеции – 56,45.

200 м, комплекс

Виктория Белякова не вышла в полуфинал – у нее 20-е время (2:14,65). Лидер Катинка Хоссу проплыла за 2:07,02.

400 м, вольный стиль

Вероника Андрусенко и Анна Егорова попали в финал. У Андрусенко – 6-й результат (4:06,28), у Егоровой – 8-й (4:07,10). Американка Кэтлин Ледеки проплыла за 4:01,84.

4х100, вольный стиль

Российская четверка (Дарья Устинова, Мария Каменева, Софья Лобова и Арина Опенышева) не пробилась в финал – 9-е время.

Мужчины

400 м, вольный стиль

Александр Красных и Мартин Малютин не пробились в финал – 9-е и 11-е времена соответственного. Лучший результат – у китайца Сунь Яна.

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50 м, баттерфляй

Олег Костин и Андрей Жилкин прошли в полуфинал. У Костина – 3-е время (23,01), у Жилкина – 7-е (23,27). Лучший результат показал американец Калеб Дрессел (22,84).

100 м, брасс

Антон Чупков и Кирилл Пригода отобрались в полуфинал с 9-м и 10-м временем соответственно. Чупков проиграл лидеру Адаму Пити 1,72 секунды, Пригода – 1,73.

4х100, вольный стиль

Российская четверка (Евгений Рылов, Андрей Минаков, Климент Колесников и Владислав Гринев) попала в финал с 3-м временем. Лучший результат – у американцев.

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