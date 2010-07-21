Плавание. Чемпионат мира. Чупков и Пригода вышли в полуфинал, Андрусенко – в финал и другие результаты

Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

100 м, баттерфляй

Светлана Чимрова прошла в полуфинал с 13-м временем (58,10); у лидера из Швеции – 56,45.

200 м, комплекс

Виктория Белякова не вышла в полуфинал – у нее 20-е время (2:14,65). Лидер проплыла за 2:07,02.

400 м, вольный стиль

Вероника Андрусенко и Анна Егорова попали в финал. У Андрусенко – 6-й результат (4:06,28), у Егоровой – 8-й (4:07,10). Американка проплыла за 4:01,84.

4х100, вольный стиль

Российская четверка (Дарья Устинова, Мария Каменева, Софья Лобова и Арина Опенышева) не пробилась в финал – 9-е время.

Мужчины

400 м, вольный стиль

Александр Красных и Мартин Малютин не пробились в финал – 9-е и 11-е времена соответственного. Лучший результат – у китайца Сунь Яна.

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50 м, баттерфляй

Олег Костин и Андрей Жилкин прошли в полуфинал. У Костина – 3-е время (23,01), у Жилкина – 7-е (23,27). Лучший результат показал американец Калеб Дрессел (22,84).

100 м, брасс

и Кирилл Пригода отобрались в полуфинал с 9-м и 10-м временем соответственно. Чупков проиграл лидеру Адаму Пити 1,72 секунды, Пригода – 1,73.

4х100, вольный стиль

Российская четверка (Евгений Рылов, Андрей Минаков, Климент Колесников и Владислав Гринев) попала в финал с 3-м временем. Лучший результат – у американцев.