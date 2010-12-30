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    Алла Шишкина: «Считаете ли вы, что все спортсмены недалекие?»

    Теги синхронное плавание Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением насчет умственных способностей спортсменов.

    «Не так давно разговорилась с одной девушкой. Она танцовщица и очень много спрашивала про наш режим, про питание, тренировки и сборы.

    Я стала подробно рассказывать ей обо всех аспектах жизни в сборной команде. И где-то в середине разговора, она вдруг сказала: «Ну надо же, у тебя так хорошо поставлена речь, интересно слушать».

    Это очень приятно, когда тебя хвалят, но я сразу же ответила, что, во-первых, окончила курсы телерадиоведущих и дикторов в Академии Медиаиндустрии, а во-вторых, и это самое главное, синхронным плаванием невозможно заниматься, если у тебя плохо работает голова (мозг).

    Сложная координация, вода, постоянное нахождение вниз головой, гипоксия, почти космические перегрузки во время прогонов, необходимость считать такты в музыке, запоминать движения и делать синхронно.

    Чтобы все это выдержать, мозг синхронистки должен работать очень быстро и хорошо. Именно поэтому все спортсменки оканчивают не по одному высшему учебному заведению, порой, говорят на нескольких языках, имеют множество хобби, и все это помимо десятичасовых ежедневных тренировок и соревнований, на которых, вот уже 20 лет приносят только золотые медали в копилку сборной России. Сама написала и сама ахнула.

    Слышали ли вы утверждение о том, что все спортсмены недалекие? И считаете ли вы это утверждение правдивым?» – написала Шишкина.

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