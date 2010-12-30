Алла Шишкина: «Считаете ли вы, что все спортсмены недалекие?»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию поделилась мнением насчет умственных способностей спортсменов.

«Не так давно разговорилась с одной девушкой. Она танцовщица и очень много спрашивала про наш режим, про питание, тренировки и сборы.

Я стала подробно рассказывать ей обо всех аспектах жизни в сборной команде. И где-то в середине разговора, она вдруг сказала: «Ну надо же, у тебя так хорошо поставлена речь, интересно слушать».

Это очень приятно, когда тебя хвалят, но я сразу же ответила, что, во-первых, окончила курсы телерадиоведущих и дикторов в Академии Медиаиндустрии, а во-вторых, и это самое главное, синхронным плаванием невозможно заниматься, если у тебя плохо работает голова (мозг).

Сложная координация, вода, постоянное нахождение вниз головой, гипоксия, почти космические перегрузки во время прогонов, необходимость считать такты в музыке, запоминать движения и делать синхронно.

Чтобы все это выдержать, мозг синхронистки должен работать очень быстро и хорошо. Именно поэтому все спортсменки оканчивают не по одному высшему учебному заведению, порой, говорят на нескольких языках, имеют множество хобби, и все это помимо десятичасовых ежедневных тренировок и соревнований, на которых, вот уже 20 лет приносят только золотые медали в копилку сборной России. Сама написала и сама ахнула.

Слышали ли вы утверждение о том, что все спортсмены недалекие? И считаете ли вы это утверждение правдивым?» – написала Шишкина.