заголовок без блога

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ТРИБУНА

8 октября, 15:154

«Не думай о Сегунде свысока, настанет время – сам поймешь, наверное». Выбираем лучшие комменты сентября

Пост написан пользователем Sports.ru

Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

И еще: теперь лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

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