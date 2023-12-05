«Сан-Франциско» — фаворит у букмекеров на победу в Супербоуле. Парди возглавляет гонку MVP

Теги НФЛ Майами Балтимор Канзас-Сити Филадельфия Сан-Франциско Дак Прескотт Тайрик Хилл Джейлен Хертс Брок Парди Американский футбол

После победы над «Филадельфией» в 13-м туре регулярного сезона НФЛ «Сан-Франциско» стал фаворитом на победу в Супербоуле у букмекеров.

ESPN отмечает, что ставки на титул «Фотинайнерс» принимаются по коэффициенту 4.00. У прошлогодних финалистов «Канзас-Сити и «Филадельфии» коэффициент равен 6.50. Замыкают пятерку «Балтимор» (7.50) и «Майами» (8.50).

Квотербек «Сан-Франциско» считается сейчас главным претендентом на приз самому ценному игроку регулярки (4.00). Сразу за ним следуют квотербек «Далласа» Дак Прескотт (4.25) и квотербек «Филадельфии» Джейлен Хертс (4.50).

Из игроков, не выступающих на позиции квотербека, наилучшие шансы у ресивера «Майами» Тайрика Хилла (19.00).

Супербоул пройдет 12 февраля.

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