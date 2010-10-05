Брэди сделал 500-й пасовый тачдаун в НФЛ. Раньше это удавалось лишь двум квотербекам

Квотербек «Нью-Ингленд» Том Брэди набрал 500-й пасовый тачдаун за время своих выступлений в НФЛ.

Юбилейным стал 34-ярдовый бросок на ресивера Джоша Гордона во второй половине матча против «Индианаполиса» (38:24).

Брэди – третий квотербек в истории НФЛ, набравший 500 пасовых тачдаунов за карьеру. Ранее это удавалось Пейтону Мэннингу (539) и Бретту Фарву (508). В ближайшее время статистический рубеж может покориться Дрю Бризу – на счету квотербека «Нью-Орлеана» сейчас 496 пасовых тачдаунов.

Для Джоша Гордона, который только в этом сезоне перешел из «Кливленда», этот тачдаун стал первым в составе «Нью-Ингленд». При этом он стал уже 71-м принимающим, сделавшим тачдаун с передачи Тома Брэди. Брэди обошел по этому показателю Винни Теставерде (70 различных игроков на приеме в тачдаун) и установил рекорд НФЛ.

Отметим также, что это был 3-й пасовый тачдаун для Брэди в этой игре, и помимо этого он сделал еще и тачдаун на выносе (квотербек-сник с 1 ярда), который стал для него первым выносным тачдауном с 2015 года и 18-м в карьере.