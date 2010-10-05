НФЛ. 5-я неделя. «Нью-Ингленд» играет с «Индианаполисом»

5-ю неделю НФЛ откроет матч «Пэтриотс» – «Колтс».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
5-я неделя
5 октября
Нью-Ингленд – Индианаполис – 3.20
7 октября
Баффало – Теннесси – 20.00
Детройт – Грин-Бэй – 20.00
Канзас-Сити – Джексонвиль – 20.00
Каролина – Джайентс – 20.00
Кливленд – Балтимор – 20.00
Джетс – Денвер – 20.00
Питтсбург – Атланта – 20.00
Цинциннати – Майами – 20.00
Чарджерс – Окленд – 23.05
Сан-Франциско – Аризона – 23.25
Сиэтл – Рэмс – 23.25
Филадельфия – Миннесота – 23.25
8 октября
Хьюстон – Даллас – 3.20
9 октября
Нью-Орлеан – Вашингтон – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.