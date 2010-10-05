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    НФЛ. 5-я неделя. «Нью-Ингленд» играет с «Индианаполисом»

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    5-ю неделю НФЛ откроет матч «Пэтриотс» – «Колтс».

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    5-я неделя

    5 октября

    Нью-Ингленд – Индианаполис – 3.20

    7 октября

    Баффало – Теннесси – 20.00

    Детройт – Грин-Бэй – 20.00

    Канзас-Сити – Джексонвиль – 20.00

    Каролина – Джайентс – 20.00

    Кливленд – Балтимор – 20.00

    Джетс – Денвер – 20.00

    Питтсбург – Атланта – 20.00

    Цинциннати – Майами – 20.00

    Чарджерс – Окленд – 23.05

    Сан-Франциско – Аризона – 23.25

    Сиэтл – Рэмс – 23.25

    Филадельфия – Миннесота – 23.25 

    8 октября

    Хьюстон – Даллас – 3.20

    9 октября

    Нью-Орлеан – Вашингтон – 3.15

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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