НФЛ. 4-я неделя. «Нью-Ингленд» победил «Майами», «Чикаго» разгромил «Тампа-Бэй», «Филадельфия» проиграла «Теннесси»

4-я неделя НФЛ открылась матчем «Рэмс» – «Миннесота» (38:31).
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
4-я неделя
28 сентября
Рэмс – Миннесота – 38:31 (7:7, 21:13, 10:8, 0:3)
30 сентября
Атланта – Цинциннати – 36:37 (7:14, 17:14, 3:0, 9:9)
Грин-Бэй – Баффало – 22:0 (6:0, 10:0, 3:0, 3:0)
Даллас – Детройт – 26:24 (3:7, 10:3, 7:0, 6:14)
Джексонвиль – Джетс – 31:12 (3:0, 13:0, 9:3, 6:9)
Индианаполис – Хьюстон – 34:31 ОТ (7:14, 3:7, 7:7, 14:3, 3:0)
Нью-Ингленд – Майами – 38:7 (3:0, 21:0, 7:0, 7:7)
Теннесси – Филадельфия – 26:23 ОТ (3:0, 0:10, 7:7, 10:3, 6:3)
Чикаго – Тампа-Бэй – 48:10 (14:0, 24:3, 7:0, 3:7)
Аризона – Сиэтл – 0:7 (первая четверть)
Окленд – Кливленд – 7:3 (первая четверть)
Чарджерс – Сан-Франциско – 0:7 (первая четверть)
Джайентс – Нью-Орлеан – 7:0 (первая четверть)
1 октября
Питтсбург – Балтимор – 03.20
2 октября