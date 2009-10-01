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    НФЛ. 4-я неделя. «Нью-Ингленд» победил «Майами», «Чикаго» разгромил «Тампа-Бэй», «Филадельфия» проиграла «Теннесси»

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    4-я неделя НФЛ открылась матчем «Рэмс» – «Миннесота» (38:31).

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    4-я неделя

    28 сентября

    Рэмс – Миннесота – 38:31 (7:7, 21:13, 10:8, 0:3)

    30 сентября

    Атланта – Цинциннати – 36:37 (7:14, 17:14, 3:0, 9:9)

    Грин-Бэй – Баффало – 22:0 (6:0, 10:0, 3:0, 3:0)

    Даллас – Детройт – 26:24 (3:7, 10:3, 7:0, 6:14)

    Джексонвиль – Джетс – 31:12 (3:0, 13:0, 9:3, 6:9)

    Индианаполис – Хьюстон – 34:31 ОТ (7:14, 3:7, 7:7, 14:3, 3:0)

    Нью-Ингленд – Майами – 38:7 (3:0, 21:0, 7:0, 7:7)

    Теннесси – Филадельфия – 26:23 ОТ (3:0, 0:10, 7:7, 10:3, 6:3)

    Чикаго – Тампа-Бэй – 48:10 (14:0, 24:3, 7:0, 3:7)

    Аризона – Сиэтл – 0:7 (первая четверть)

    Окленд – Кливленд – 7:3 (первая четверть)

    Чарджерс – Сан-Франциско – 0:7 (первая четверть)

    Джайентс – Нью-Орлеан – 7:0 (первая четверть)

    1 октября

    Питтсбург – Балтимор – 03.20

    2 октября

    Денвер – Канзас-Сити – 03.15

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