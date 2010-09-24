НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Ингленд» уступил «Детройту», «Сиэтл» обыграл «Даллас»

Третья игровая неделя НФЛ началась с матча «Кливленд» – «Джетс» (21:17).
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
2-я неделя
21 сентября
Кливленд – Джетс – 21:17 (0:0, 3:14, 11:0, 7:3)
23 сентября
Атланта – Нью-Орлеан – 37:43 (7:7, 7:9, 7:7, 16:14, 0:6)
Балтимор – Денвер – 27:14 (10:14, 10:0, 7:0, 0:0)
Каролина – Цинциннати – 31:21 (7:7, 14:7, 7:7, 3:0)
Хьюстон – Джайентс – 22:27 (3:7, 3:13, 3:0, 13:7)
Джексонвиль – Теннесси – 6:9 (3:0, 0:3, 0:3, 3:3)
Канзас-Сити – Сан-Франциско – 38:27 (14:0, 21:10, 0:14, 3:3)
Майами – Окленд – 28:20 (0:7, 7:3, 7:7, 14:3)
Миннесота – Баффало – 6:27 (0:17, 0:10, 0:0, 6:0)
Филадельфия – Индианаполис – 20:16 (7:7, 3:0, 3:6, 7:3)
Вашингтон – Грин-Бэй – 31:17 (14:0, 14:10, 0:7, 3:0)
Рэмс – Чарджерс – 35:23 (14:6, 7:7, 14:7, 0:3)
Аризона – Чикаго – 14:16 (14:0, 0:3, 0:10, 0:3)
Сиэтл – Даллас – 24:13 (0:0, 17:3, 0:3, 7:7)
24 сентября
Детройт – Нью-Ингленд – 26:10 (3:0, 10:3, 7:7, 6:0)
25 сентября
Тампа-Бэй – Питтсбург – матч начнется в 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.