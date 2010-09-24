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    НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Ингленд» уступил «Детройту», «Сиэтл» обыграл «Даллас»

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    Третья игровая неделя НФЛ началась с матча «Кливленд» – «Джетс» (21:17).

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    2-я неделя

    21 сентября

    Кливленд – Джетс – 21:17 (0:0, 3:14, 11:0, 7:3)

     

    23 сентября

    Атланта – Нью-Орлеан – 37:43 (7:7, 7:9, 7:7, 16:14, 0:6)

    Балтимор – Денвер – 27:14 (10:14, 10:0, 7:0, 0:0)

    Каролина – Цинциннати – 31:21 (7:7, 14:7, 7:7, 3:0)

    Хьюстон – Джайентс – 22:27 (3:7, 3:13, 3:0, 13:7)

    Джексонвиль – Теннесси – 6:9 (3:0, 0:3, 0:3, 3:3)

    Канзас-Сити – Сан-Франциско – 38:27 (14:0, 21:10, 0:14, 3:3)

    Майами – Окленд – 28:20 (0:7, 7:3, 7:7, 14:3)

    Миннесота – Баффало – 6:27 (0:17, 0:10, 0:0, 6:0)

    Филадельфия – Индианаполис – 20:16 (7:7, 3:0, 3:6, 7:3)

    Вашингтон – Грин-Бэй – 31:17 (14:0, 14:10, 0:7, 3:0)

    Рэмс – Чарджерс – 35:23 (14:6, 7:7, 14:7, 0:3)

    Аризона – Чикаго – 14:16 (14:0, 0:3, 0:10, 0:3)

    Сиэтл – Даллас – 24:13 (0:0, 17:3, 0:3, 7:7)

     

    24 сентября

    Детройт – Нью-Ингленд – 26:10 (3:0, 10:3, 7:7, 6:0)

     

    25 сентября

    Тампа-Бэй – Питтсбург – матч начнется в 3.15

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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