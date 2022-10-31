Василиса Даванкова – бывшая фигуристка, чемпионка России среди юниоров. На ее YouTube-канал подписаны 1,5 млн человек!

Как найти себя после завершения карьеры – вопрос, который заботит почти всех профессиональных спортсменов. Мы знаем как минимум одного человека, который эту проблему решил максимально круто. Знакомьтесь, Василиса Даванкова!

Василиса родилась 2 мая 1998 года в Москве. Начала заниматься фигурным катанием в одиночке в клубе «Динамо», а в 2010-м перешла в парное катание. В 2011-м стала работать в паре с Андреем Депутатом: вместе они выиграли юниорский чемпионат России и бронзу чемпионата мира.

Но переход на взрослый уровень не задался. «Так часто бывает. Классовый переход совершить сложно. У меня начались проблемы с прыжковыми элементами и выбросами, побороть которые я так и не могла», – рассказывала Василиса в интервью «Матч ТВ».

В 2017-м Даванкова перестала соревноваться, пробовала тренировать детей, но ей не понравилось. Тогда она завела канал на YouTube и записала первые видеоролики.

«Последний год фигурного катания наложился на начало блогерской деятельности. Я каталась в танцах, училась в университете и занималась блогом. В плане блогинга этот год был абсолютно непродуктивным, я много снимала, но не понимала, что делаю. После того, как закончила кататься, нашла свою нишу в блогерской сфере и начала заниматься этим уже серьезно», – вспоминала девушка.

В 2018 году Василиса получила серебряную кнопку Ютуба, а в 2019-м – золотую, за миллион подписчиков. Сейчас на канал Даванковой подписаны более полутора миллиона пользователей видеохостинга.

Самое популярное видео на канале собрало 9 миллионов просмотров за два месяца – это короткий ролик на несколько секунд, так называемый «шорт». Второй в списке топовых видосов просмотрели 4,5 миллиона раз – там Василиса в бассейне пытается попасть в круг, прыгая с вышки.

«Первый год я просто экспериментировала, не особо понимая, что делаю, поэтому ни просмотров, ни дохода канал не приносил. А вот когда нащупала формат, который понравился и мне, и аудитории, то подписчики стали прибавляться активно. Зарабатывать начала тоже примерно через год, когда выросли просмотры, можно было продавать рекламу, появилась монетизация на канале. Конечно, можно было и быстрее развить канал. Но было невозможно и учиться в университете, и кататься, и заниматься блогом», – делится секретом успеха Василиса.

Да, общее количество просмотров на канале фантастическое – 233 миллиона. Какая же умничка!