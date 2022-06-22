«В РПЛ нет ни одного профессионального игрока. Там играют маменькины сынки». Чипинкос – еще одна экс-десятка «Броуков»

Володя XXL больше не хочет играть в Winline Медиалиге. Кажется, с 10-м номером «Броуков» что-то не то. Все, кто его берут, испытывают проблемы: сначала под ним играл капитан команды Эрикьяно, но не стал лидером и был изгнан из команды за аплодисменты после увольнения тренера команды.

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Потом десятку получил братишка Чипинкос. Он приехал на «Луч», показал пару финтов, побил по воротам с Райзеном, но так и не дебютировал. Хотя это все равно было гениально. Возможно, лучший перформанс «Броуков» в первом сезоне Медиалиги.

Летом после отставки Игоря Звездина, главным тренером «Броуков» стал Антон Соснин, а через неделю в команде появился и новый 10-й номер – рэпер Чипинкос.

Если вы не знаете, кто это, вот, что пишут про него наши коллеги из The Flow:

«Рэпер везде представляется как Амин Чипинкос или «твой братишка Чипинкос». О себе говорит так: «Я всех знаю, и меня знают все». Прозвище Чипинкос он получил в детстве от старших братьев, а потом использовал его в музыке. Его напарник Dyadya J.I. объясняет свой никнейм сложнее: две латинские буквы символизируют пистолет и пулю в нем.

Чипинкос выпустил больше 30 альбомов, больше ста клипов, комикс и несколько рэп-книг, а теперь будет играть в футбол». Вот один из его хитов 👇

Амир из-за высокой занятости не может посещать тренировки команды, поэтому приехал сразу на игру 9-го тура Медиалиги «БроукБойз» – «Реалити».

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Болельщики «Броуков» встречали своего нового кумира с барабаном, заряжая «Чи-пин-кос! Чи-пин-кос!». Амир искренне поблагодарил фанатов и пожал всем руки. А после Райзен и Егоров вручили ему игровую форму.

По пути в раздевалку Чипинкос рассказал: «Я профессионально занимался в свое время. Во многих клубах играл. «Чертаново», допустим. Я тренера даже помню, Сергей Витальевич Лазарев у нас был. Потом я играл в «Торпедо», в «Русиче». Короче много где».

Чипинкос узнал о «Броуках», наткнувшись в интернете на игру с «На спорте»: «Видно, что не совсем профессионально играют, но профессионально снимают. Я подумал – может быть попробовать». После чего он написал Райзену и оказался в команде.

Все звезды медийного футбола, кажется, очень рады появлению такой персоны в комьюнити.

Саня ФИФА: «Достойнее замены десятку, мне кажется, сложно придумать. Я не знаю, кого еще нужно привезти, чтобы вы сказали, что замена более, чем равноценна и более легендарна»

Герман Эль Класико: «Чипинкос – это топ! Очень жду его на поле. Интересно, интересно, конечно»

На разминке Чипинкос выдал несколько мощнейших фраз:

«Я пришел сегодня играть в футбол, 11 лет не выходил на поле, дайте мяч. Мне немного надо поиграть, 5 минут размяться на поле. Посмотреть, что я вообще умею на поле. Посмотреть, навык остался или нет. Потому что нет такого понятия профессиональный футболист, непрофессиональный футболист. Нет такого понятия. Кто придумал это слово? Дурачки для дурачков. То есть тот, кто по телеку ###### (лицом) своим не светит, тот, значит не профессионал? Есть игрок, который умеет играть, а есть который ничего не может и все.

Кто такие профессионалы? В РПЛ нет ни одного профессионального игрока. Все, кто там играют – это маменькины сынки. 90%, которых папаша привел в спортивную секцию сказал: «Вот тебе, сынок, сумка, бутсы, щитки. Папа все обеспечил, папа договорился с тренером». А меня тренеры… я на просмотре себя ####### (офигенно) показал, два гола забил, меня не взяли, понимаешь? Потому что я – уличный игрок. Поэтому нет профессиональных игроков. Я могу здесь побегать, месяц-два потренируюсь – я не хуже других буду».

Еще у Чипинкоса спросили, грустил ли он за последние 10 лет по футболу?

«Нет. Когда Зидан ушел, футбол стал говном».

На поле Амир так и не появился. А после покинул команду, потому что не мог посещать тренировки.