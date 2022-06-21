Отсылка к докладу про дикпики из «Эйфории» – в видео «Динамо». Так разогреваются к матчу с «Амкалом»

В субботу, возможно, самый громкий матч в истории медийного футбола!

25 июня на «ВТБ Арене» блогерская команда «Амкал» сыграет с московским «Динамо». Не с молодежкой, не с сотрудниками клуба, а с основой! Начало матча в 19:00.

«Динамо» разогревает болельщиков видео с отсылкой к сериалу «Эйфория». Вдохновились одним из эпизодов первого сезона, где главная героиня Ру презентует доклад о дикпиках (фото пениса – прим. ред.).

Доклад Ру в сериале преподносится как пособие по тому, как должны делаться такие фото. Главная героиня даже делит их на категории: «запрашиваемые» и «незапрашиваемые» – по ее мнению, фотографий из второй категории присылается гораздо больше. «Некоторые люди говорят, что глаза – это зеркало вашей души. Я не согласна. Зеркало души – это твой член и то, как ты его фотографируешь», – заключает Ру.

В ролике ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко выступает перед футболистами «Динамо» с докладом о блогерских командах и об «Амкале» в частности.

Рассказывает, что блогерские команды делятся на три типа: популярные, набирающие популярность и «команда Васи Уткина». Ну а «Динамо» интересует «Амкал».

В «Динамо» четко понимают разницу между блогерами-футболистами и просто блогерами. Об этом Полина тоже говорит в ролике, сопровождая слова видеофрагментом финального матча МКС-2021 (Московский кубок селебрити, футбольный турнир блогеров – прим. ред.), где игрок «Амкала» Чужой завалил в самую девятку ворот 2DROTS примерно с двадцати пяти метров.

Лысенко призывает игроков «Динамо» к концентрации: «Давайте не расслабляться, наша молодежка с ними уже сыграла – но это мы опустим».

Зато мы расскажем! Весной 2021-го «Динамо» U-19 проиграло «Амкалу» – 0:3.

Дальше ведущая рассказывает о схеме «Амкала» и троллит за количество камер: «4 защитника, 3 полузащитника, 3 нападающих, 12 операторов, так что, Скопа (Скопинцев – прим. ред.), у тебя будет много новый тиктоков».

Кстати, не факт. В России до сих пор сохраняются ограничения с публикацией видео в этот сервис.

Дальше Лысенко жирно намекает на то, что возраст аудитории «Амкала» сильно отличается от возраста болельщиков «Динамо». Ну тут по фактам.

В конце ролика Полина сообщила, что на матче еще ожидается выступление Егора Крида. Кстати, у артиста в день матча день рождения – исполнится 28 лет.

Кажется, нас ждет событие! В соцсетях «Динамо» пообещали: «Эйфория после финального свистка обеспечена 😍 Все на футбол!»