39 комментариев

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8 сентября 2023 года во Франции стартует Кубок мира по регби – самый ожидаемый регбийными болельщиками турнир четырехлетия и один из самых посещаемых в мире среди всех видов спорта.

В матче-открытии в следующую пятницу на стадионе «Стад де Франс» сыграют Франция и Новая Зеландия. Ультра-мощная вывеска!

Но на что и на кого еще можно будет посмотреть в предстоящие полтора месяца? «Железное регби» рассказывает о грядущем турнире, который станет юбилейным – десятым в истории.

Что из себя представляет Кубок мира?

Кубок мира по регби – сравнительно молодой турнир. Его первый розыгрыш состоялся в 1987 году. С тех пор он непрерывно проводился каждые четыре года, а его хозяевами становились девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Франция, Англия, Уэльс, Ирландия, Шотландия, ЮАР и Япония.

Примечательно, что первые два розыгрыша проходили совместными заявками (Австралия/Новая Зеландия и Франция + 4 страны британо-ирландских островов). А вот с 1995 года страны принимали КМ уже в одиночку. В 2023 году Франция будет хозяйничать в третий раз.

Предыдущий Кубок мира во Франции проводился в 2007 году и тот турнир стал одним из самых посещаемых в истории. В общей сложности 48 матчей World Cup посетило 2.263,223 болельщика. Это второй показатель за все 36 лет истории турнира. Первый удерживает Англия-2015 (2.477,805).

За девять предыдущих розыгрышей Кубок мира над своей головой поднимали регбисты четырех стран: Новой Зеландии, Южной Африки, Австралии и Англии. Первые две и являются самыми титулованными: на их счету по три чемпионства. Австралийские «Уоллабис» брали кубок дважды, английские «Алые розы» – единожды.

А что с Россией?

Сборная России пробивалась в финальную часть Кубка мира дважды: в 2011-м и 2019-м годах. Особых спортивных успехов добиваться на них российской команде не удавалось. В каждом из этих розыгрышей Россия занимала пятое место в группе.

Что же по 2023 году, то здесь ничего нового по сравнению с национальными командами в других игровых видах спорта. Санкции не обошли стороной и регби – World Rugby отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях.

Как разыгрывается Кубок мира?

В финальной стадии регбийного Кубка мира принимают участие 20 команд. На групповом этапе они разделены на четыре группы (A, B, C, D). После этого первые две команды в каждой из них выходят в плей-офф, где продолжают борьбу со стадии 1/4 финала. Для остальных турнир завершен.

Время проведения КМ – с 8 сентября по 28 октября: групповая стадия продлится ровно месяц (с 8 сентября по 8 октября), а плей-офф стартует 14 октября и займет две недели.

Девять стадионов Франции будут принимать матчи RWC-2023.

Это Stade de France (Сен-Дени / 80.023 зрителей), Stadium de Toulouse (Тулуза / 33.103), Stade de la Beaujoire (Нант / 35.520), Stade de Marseille (Марсель / 67.847), Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьенн / 42.152), Stade Pierre-Mauroy (Лилль / 50.096), OL Stadium (Лион / 58.883), Stade de Nice (Ницца / 35.983) и Stade de Bordeaux (Бордо / 42.060).

В каждой группе по пять команд и по десять матчей. Каждая команда на групповом этапе сыграет по четыре матча.

Группа А: Новая Зеландия, Франция, Италия, Уругвай, Намибия

Группа В: ЮАР, Ирландия, Шотландия, Тонга, Румыния

Группа С: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия

Группа D: Англия, Япония, Аргентина, Самоа, Чили

Кто фаворит?

Аналитики и эксперты склонны полагать, что главными претендентами на титул являются первые четыре команды мирового рейтинга – Ирландия, ЮАР, Франция и Новая Зеландия.

«Клеверные» являются лидером рейтинга World Rugby. Накануне турнира Opta провела 10 миллионов симуляций того, кто станет победителем КМ и именно ирландцы в большей части из них были названы таковыми. Из 10 млн симуляций они были на первом месте в 2,17 млн случаев (21,7%). Однако Ирландия ни разу не выигрывала Кубок мира. Идёт за первым титулом?

Южноафриканцы являются действующими обладателями Кубка мира и наверняка хотят: а) защитить титул; б) стать первыми 4-кратными чемпионами мира. Предпосылки есть: именно «Спрингбокс» подходят к турниру в наиболее оптимальной форме и с хорошо поставленной игрой.

Франция – хозяйка турнира, а это значит дополнительный настрой и ответственность. Получится ли французам поднять Кубок Уэбба Эллиса над головой или они перегорят? История говорит, что из девяти сыгранных Кубков мира хозяева брали «домашний» турнир трижды.

Франция также весьма близка к тому, чтобы войти в «список негостеприимных». Но у команды есть проблемы в виде травм: лидера Ромена Нтамака, форварда Поля Виллемсе, центра веера Жонатана Данти и перволинейца Сириля Байя. Первые двое уже вне заявки, оставшиеся двое шанс на выступления сохраняют.

Новая Зеландия. Те самые All Blacks. Одни из лидеров мирового регби, которые, как и ЮАР, желают выиграть Кубок мира в четвертый раз.

Впрочем, дела у команды перед КМ идут не так гладко, как к тому привыкли их болельщики – флер непобедимости развеян, особенно после недавнего и очень болезненного поражения от ЮАР в августовском тест-матче (7:35). Оно стало самым крупным в истории «Всех в черном»! Соберутся с силами на полях Франции?

На кого еще обратить внимание?

Очень кусачей смотрится Шотландия. «Чертополохи» достойно провели летние тест-матчи, выиграв три, а в четвертом уступив той же Франции всего в три очка. И это после того, как «скотты» уже обыграли «Ле Бле» неделей ранее на своей территории!

Аргентина смотрится скрытым фаворитом своей группы и наверняка будет бороться за первую строчку в таблице. По крайней мере, неважное положение дел в сборной Англии и Японии не оставляет в этом сомнений.

Определенно в регбийном сообществе вызывает интерес сборная Грузии – единственная участница Кубка мира-2023 с постсоветского пространства. Побороться за высокие места «лелос» едва ли пока в состоянии, но потрепать нервы своим соперникам по группе и, чем черт не шутит, замахнуться на выход из группы – очень даже!

Удивить может Фиджи! В 2023 году команда выиграла четыре матча из пяти, вместе с этим прихватив Кубок тихоокеанских наций. Ну а заключительная игра перед КМ против Англии и вовсе стала исторической – первая победа над «Алыми розами» в истории! То есть за 50 лет! Да еще и на ее поле. Фиджи, продолжай!

Подбитые фавориты

К предстоящему Кубку мира сложилась целая группа команд, обычно претендующих на призовые или просто высокие места, но в этот раз что-то идет не так. Речь про Англию, Австралию и Уэльс.

Англичане все еще проходят этап перестройки после смены тренера – не самого популярного решения, которое произошло в конце прошлого года. И с тех пор Стив Бортвик пока так и не смог ни поставить вразумительную игру команде, ни начать давать результат: три победы при шести поражениях едва ли соответствуют уровню амбиций родоначальников регби.

В Австралию как раз и ушел Эдди Джонс – тот самый уволенный наставник Англии. В итоге «Уоллабис» также лихорадят, и под руководством австралийца пока что в принципе не побеждают (пять матчей – пять поражений). Но Эдди собрал молодую команду, которая даже в нескольких проигранных матчах показала симпатичную игру и борьбу до последнего.

Уэльс считается крепким бойцом-середняком. Однако в его нынешнем состоянии эти характеристики будут скорее комплиментом в адрес команды, чем реальностью. Победы над Италией в Кубке шести наций и над той же Англией в тест-матче едва ли то, чем можно апеллировать на фоне шести поражений в 2023-м.

А судьи кто?

На Кубке мира помимо грузинской сборной будет также и грузинский судья в поле! Его зовут Ника Амашукели (на картинке ниже – слева вверху) и для него этот КМ станет первым в карьере. Он, как и его соотечественники-регбисты, единственный представитель постсоветского пространства на главном турнире по регби.

Компанию ему составят англичане Уэйн Барнс, Мэттью Карли, Карл Диксон, Люк Пирс, австралийцы Ангус Гарднер и Ник Берри, новозеландцы Бен О’Кифе и Пол Уильямс, а также ирландец Эндрю Брэйс и южноафриканец Яко Пейпер.

Что еще примечательного?

Организаторы турнира подготовили активности для болельщиков в онлайне. На официальном сайте RWC-2023 уже доступны две игры: Predictor и старое-доброе Fantasy.

В первой зарегистрировавшимся участникам предлагается угадать несколько категорий: нового чемпиона мира, самого результативного регбиста по попыткам и лучшего по набранным очкам, а конкретно в отдельно взятых матчах помимо его победителя также можно попытаться угадать итоговый счет и автора первой попытки. Уже сейчас на сайте доступны все матчи группового этапа. Важно: это не ставки.

Во втором же все в лучших традициях Fantasy. Игра бесплатна и доступна для болельщиков по всему миру. Игрокам дается 100 кредитов для того, чтобы собрать свою команду мечты. Есть бустеры, которые удваивают и утраивают очки, а для новичков в регби есть понятные разъяснения по позициям и функция автозаполнения. Будут и призы для первой тройки по итогам недели и всего Кубка мира.

Календарь Кубка мира? Вот он

8 сентября (пятница)

А. Франция – Новая Зеландия / 22:15 (здесь и далее – время московское)

9 сентября (суббота)

А. Италия – Намибия / 14:00

В. Ирландия – Румыния / 16:30

С. Австралия – Грузия / 19:00

D. Англия – Аргентина / 22:00

10 сентября (воскресенье)

D. Япония – Чили / 14:00

B. ЮАР – Шотландия / 18:45

C. Уэльс – Фиджи / 22:00

14 сентября (четверг)

A. Франция – Уругвай / 22:00

15 сентября (пятница)

A. Новая Зеландия – Намибия / 22:00

16 сентября (суббота)

D. Самоа – Чили / 16:00

C. Уэльс – Португалия / 18:45

B. Ирландия – Тонга / 22:00

17 сентября (воскресенье)

B. ЮАР – Румыния / 16:00

C. Австралия – Фиджи / 18:45

D. Англия – Япония / 22:00

20 сентября (среда)

A. Италия – Уругвай / 18:45

21 сентября (четверг)

A. Франция – Намибия / 22:00

22 сентября (пятница)

D. Аргентина – Самоа / 18:45

23 сентября (суббота)

C. Грузия – Португалия / 15:00

D. Англия – Чили / 18:45

B. ЮАР – Ирландия / 22:00

24 сентября (воскресенье)

B. Шотландия – Тонга / 18:45

C. Уэльс – Австралия / 22:00

27 сентября (среда)

A. Уругвай – Намибия / 18:45

28 сентября (четверг)

D. Япония – Самоа / 22:00

29 сентября (пятница)

A. Новая Зеландия – Италия / 22:00

30 сентября (суббота)

D. Аргентина – Чили / 16:00

C. Фиджи – Грузия / 18:45

B. Шотландия – Румыния / 22:00

1 октября (воскресенье)

C. Австралия – Португалия / 18:45

B. ЮАР – Тонга / 22:00

5 октября (четверг)

A. Новая Зеландия – Уругвай / 22:00

6 октября (пятница)

A. Франция – Италия / 22:00

7 октября (суббота)

C. Уэльс – Грузия / 16:00

D. Англия – Самоа / 18:45

B. Ирландия – Шотландия / 22:00

8 октября (воскресенье)

D. Япония – Аргентина / 14:00

B. Тонга – Румыния / 18:45

C. Фиджи – Португалия / 22:00

Далее – плей-офф. В его первой стадии будет действовать перекрёстная система: команда, занявшая первое место в своей группе будет играть со второй командой соседней группы. Расписание следующее:

Четвертьфиналы

14 октября

1 место группы С – 2 место группы D (18:00)

1 место группы В – 2 место группы А (22:00)

15 октября

1 место группы D – 2 место группы С (18:00)

1 место группы А – 2 место группы В (22:00)

Полуфиналы

20 октября

Победитель 1/4 финала 1 – Победитель 1/4 финала 2 (22:00)

21 октября

Победитель 1/4 финала 3 – Победитель 1/4 финала 4 (22:00)

Матч за 3 место

27 октября

Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2 (22:00)

Финал

28 октября

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2 (22:00)

Итого: 48 матчей.

Где все это посмотреть?

В России Кубок мира по регби транслироваться на телевидении не будет. По имеющейся информации, это связано с тем, что права на трансляции принадлежат компании из Великобритании. Телеканалам из России продавать их она не стала.

В результате прямые трансляции будут вести несколько интернет-ресурсов. В полном объеме матчи покажут несколько регбийных пабликов в ВК. Это группы «Регби» и «Раггер.инфо», в которых эфиры будут показываться в том числе с комментарием на русском языке, а также паблики «Видео регби» и «Регби на диване» – в них трансляции планируются преимущественно с оригинальным комментарием.

Примечательно, что «Раггер» также анонсировал приглашение на эфиры звездных гостей: Василия Артемьева (того самого регбиста с колоритными усами и беглым английским), Юрия Кушнарева (лучшего бомбардира сборной России), Дарьи Норициной и Алены Тирон (обе – регбистки сборной России по регби-7) и многих других.

Обратный отсчет до матча-открытия пошел. Ждём пятницу, 8 сентября, и стартовый свисток главного арбитра встречи Франция – Новая Зеландия Яко Пейпера!

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Фото: World Rugby, Федерация регби России, New Zealand Rugby, AFP, Rugbypass, parisjetaime.com.

Фото: Gettyimages.ru