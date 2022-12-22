39 комментариев

Кубок мира по регби-2023: гид по турниру во Франции
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8 сентября 2023 года во Франции стартует Кубок мира по регби – самый ожидаемый регбийными болельщиками турнир четырехлетия и один из самых посещаемых в мире среди всех видов спорта.
В матче-открытии в следующую пятницу на стадионе «Стад де Франс» сыграют Франция и Новая Зеландия. Ультра-мощная вывеска!
Но на что и на кого еще можно будет посмотреть в предстоящие полтора месяца? «Железное регби» рассказывает о грядущем турнире, который станет юбилейным – десятым в истории.
Что из себя представляет Кубок мира?
Кубок мира по регби – сравнительно молодой турнир. Его первый розыгрыш состоялся в 1987 году. С тех пор он непрерывно проводился каждые четыре года, а его хозяевами становились девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Франция, Англия, Уэльс, Ирландия, Шотландия, ЮАР и Япония.
Примечательно, что первые два розыгрыша проходили совместными заявками (Австралия/Новая Зеландия и Франция + 4 страны британо-ирландских островов). А вот с 1995 года страны принимали КМ уже в одиночку. В 2023 году Франция будет хозяйничать в третий раз.
Предыдущий Кубок мира во Франции проводился в 2007 году и тот турнир стал одним из самых посещаемых в истории. В общей сложности 48 матчей World Cup посетило 2.263,223 болельщика. Это второй показатель за все 36 лет истории турнира. Первый удерживает Англия-2015 (2.477,805).
За девять предыдущих розыгрышей Кубок мира над своей головой поднимали регбисты четырех стран: Новой Зеландии, Южной Африки, Австралии и Англии. Первые две и являются самыми титулованными: на их счету по три чемпионства. Австралийские «Уоллабис» брали кубок дважды, английские «Алые розы» – единожды.
А что с Россией?
Сборная России пробивалась в финальную часть Кубка мира дважды: в 2011-м и 2019-м годах. Особых спортивных успехов добиваться на них российской команде не удавалось. В каждом из этих розыгрышей Россия занимала пятое место в группе.
Что же по 2023 году, то здесь ничего нового по сравнению с национальными командами в других игровых видах спорта. Санкции не обошли стороной и регби – World Rugby отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях.
Как разыгрывается Кубок мира?
В финальной стадии регбийного Кубка мира принимают участие 20 команд. На групповом этапе они разделены на четыре группы (A, B, C, D). После этого первые две команды в каждой из них выходят в плей-офф, где продолжают борьбу со стадии 1/4 финала. Для остальных турнир завершен.
Время проведения КМ – с 8 сентября по 28 октября: групповая стадия продлится ровно месяц (с 8 сентября по 8 октября), а плей-офф стартует 14 октября и займет две недели.
Девять стадионов Франции будут принимать матчи RWC-2023.
Это Stade de France (Сен-Дени / 80.023 зрителей), Stadium de Toulouse (Тулуза / 33.103), Stade de la Beaujoire (Нант / 35.520), Stade de Marseille (Марсель / 67.847), Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьенн / 42.152), Stade Pierre-Mauroy (Лилль / 50.096), OL Stadium (Лион / 58.883), Stade de Nice (Ницца / 35.983) и Stade de Bordeaux (Бордо / 42.060).
В каждой группе по пять команд и по десять матчей. Каждая команда на групповом этапе сыграет по четыре матча.
Группа А: Новая Зеландия, Франция, Италия, Уругвай, Намибия
Группа В: ЮАР, Ирландия, Шотландия, Тонга, Румыния
Группа С: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия
Группа D: Англия, Япония, Аргентина, Самоа, Чили
Кто фаворит?
Аналитики и эксперты склонны полагать, что главными претендентами на титул являются первые четыре команды мирового рейтинга – Ирландия, ЮАР, Франция и Новая Зеландия.
«Клеверные» являются лидером рейтинга World Rugby. Накануне турнира Opta провела 10 миллионов симуляций того, кто станет победителем КМ и именно ирландцы в большей части из них были названы таковыми. Из 10 млн симуляций они были на первом месте в 2,17 млн случаев (21,7%). Однако Ирландия ни разу не выигрывала Кубок мира. Идёт за первым титулом?
Южноафриканцы являются действующими обладателями Кубка мира и наверняка хотят: а) защитить титул; б) стать первыми 4-кратными чемпионами мира. Предпосылки есть: именно «Спрингбокс» подходят к турниру в наиболее оптимальной форме и с хорошо поставленной игрой.
Франция – хозяйка турнира, а это значит дополнительный настрой и ответственность. Получится ли французам поднять Кубок Уэбба Эллиса над головой или они перегорят? История говорит, что из девяти сыгранных Кубков мира хозяева брали «домашний» турнир трижды.
Франция также весьма близка к тому, чтобы войти в «список негостеприимных». Но у команды есть проблемы в виде травм: лидера Ромена Нтамака, форварда Поля Виллемсе, центра веера Жонатана Данти и перволинейца Сириля Байя. Первые двое уже вне заявки, оставшиеся двое шанс на выступления сохраняют.
Новая Зеландия. Те самые All Blacks. Одни из лидеров мирового регби, которые, как и ЮАР, желают выиграть Кубок мира в четвертый раз.
Впрочем, дела у команды перед КМ идут не так гладко, как к тому привыкли их болельщики – флер непобедимости развеян, особенно после недавнего и очень болезненного поражения от ЮАР в августовском тест-матче (7:35). Оно стало самым крупным в истории «Всех в черном»! Соберутся с силами на полях Франции?
На кого еще обратить внимание?
Очень кусачей смотрится Шотландия. «Чертополохи» достойно провели летние тест-матчи, выиграв три, а в четвертом уступив той же Франции всего в три очка. И это после того, как «скотты» уже обыграли «Ле Бле» неделей ранее на своей территории!
Аргентина смотрится скрытым фаворитом своей группы и наверняка будет бороться за первую строчку в таблице. По крайней мере, неважное положение дел в сборной Англии и Японии не оставляет в этом сомнений.
Определенно в регбийном сообществе вызывает интерес сборная Грузии – единственная участница Кубка мира-2023 с постсоветского пространства. Побороться за высокие места «лелос» едва ли пока в состоянии, но потрепать нервы своим соперникам по группе и, чем черт не шутит, замахнуться на выход из группы – очень даже!
Удивить может Фиджи! В 2023 году команда выиграла четыре матча из пяти, вместе с этим прихватив Кубок тихоокеанских наций. Ну а заключительная игра перед КМ против Англии и вовсе стала исторической – первая победа над «Алыми розами» в истории! То есть за 50 лет! Да еще и на ее поле. Фиджи, продолжай!
Подбитые фавориты
К предстоящему Кубку мира сложилась целая группа команд, обычно претендующих на призовые или просто высокие места, но в этот раз что-то идет не так. Речь про Англию, Австралию и Уэльс.
Англичане все еще проходят этап перестройки после смены тренера – не самого популярного решения, которое произошло в конце прошлого года. И с тех пор Стив Бортвик пока так и не смог ни поставить вразумительную игру команде, ни начать давать результат: три победы при шести поражениях едва ли соответствуют уровню амбиций родоначальников регби.
В Австралию как раз и ушел Эдди Джонс – тот самый уволенный наставник Англии. В итоге «Уоллабис» также лихорадят, и под руководством австралийца пока что в принципе не побеждают (пять матчей – пять поражений). Но Эдди собрал молодую команду, которая даже в нескольких проигранных матчах показала симпатичную игру и борьбу до последнего.
Уэльс считается крепким бойцом-середняком. Однако в его нынешнем состоянии эти характеристики будут скорее комплиментом в адрес команды, чем реальностью. Победы над Италией в Кубке шести наций и над той же Англией в тест-матче едва ли то, чем можно апеллировать на фоне шести поражений в 2023-м.
А судьи кто?
На Кубке мира помимо грузинской сборной будет также и грузинский судья в поле! Его зовут Ника Амашукели (на картинке ниже – слева вверху) и для него этот КМ станет первым в карьере. Он, как и его соотечественники-регбисты, единственный представитель постсоветского пространства на главном турнире по регби.
Компанию ему составят англичане Уэйн Барнс, Мэттью Карли, Карл Диксон, Люк Пирс, австралийцы Ангус Гарднер и Ник Берри, новозеландцы Бен О’Кифе и Пол Уильямс, а также ирландец Эндрю Брэйс и южноафриканец Яко Пейпер.
Что еще примечательного?
Организаторы турнира подготовили активности для болельщиков в онлайне. На официальном сайте RWC-2023 уже доступны две игры: Predictor и старое-доброе Fantasy.
В первой зарегистрировавшимся участникам предлагается угадать несколько категорий: нового чемпиона мира, самого результативного регбиста по попыткам и лучшего по набранным очкам, а конкретно в отдельно взятых матчах помимо его победителя также можно попытаться угадать итоговый счет и автора первой попытки. Уже сейчас на сайте доступны все матчи группового этапа. Важно: это не ставки.
Во втором же все в лучших традициях Fantasy. Игра бесплатна и доступна для болельщиков по всему миру. Игрокам дается 100 кредитов для того, чтобы собрать свою команду мечты. Есть бустеры, которые удваивают и утраивают очки, а для новичков в регби есть понятные разъяснения по позициям и функция автозаполнения. Будут и призы для первой тройки по итогам недели и всего Кубка мира.
Календарь Кубка мира? Вот он
8 сентября (пятница)
А. Франция – Новая Зеландия / 22:15 (здесь и далее – время московское)
9 сентября (суббота)
А. Италия – Намибия / 14:00
В. Ирландия – Румыния / 16:30
С. Австралия – Грузия / 19:00
D. Англия – Аргентина / 22:00
10 сентября (воскресенье)
D. Япония – Чили / 14:00
B. ЮАР – Шотландия / 18:45
C. Уэльс – Фиджи / 22:00
14 сентября (четверг)
A. Франция – Уругвай / 22:00
15 сентября (пятница)
A. Новая Зеландия – Намибия / 22:00
16 сентября (суббота)
D. Самоа – Чили / 16:00
C. Уэльс – Португалия / 18:45
B. Ирландия – Тонга / 22:00
17 сентября (воскресенье)
B. ЮАР – Румыния / 16:00
C. Австралия – Фиджи / 18:45
D. Англия – Япония / 22:00
20 сентября (среда)
A. Италия – Уругвай / 18:45
21 сентября (четверг)
A. Франция – Намибия / 22:00
22 сентября (пятница)
D. Аргентина – Самоа / 18:45
23 сентября (суббота)
C. Грузия – Португалия / 15:00
D. Англия – Чили / 18:45
B. ЮАР – Ирландия / 22:00
24 сентября (воскресенье)
B. Шотландия – Тонга / 18:45
C. Уэльс – Австралия / 22:00
27 сентября (среда)
A. Уругвай – Намибия / 18:45
28 сентября (четверг)
D. Япония – Самоа / 22:00
29 сентября (пятница)
A. Новая Зеландия – Италия / 22:00
30 сентября (суббота)
D. Аргентина – Чили / 16:00
C. Фиджи – Грузия / 18:45
B. Шотландия – Румыния / 22:00
1 октября (воскресенье)
C. Австралия – Португалия / 18:45
B. ЮАР – Тонга / 22:00
5 октября (четверг)
A. Новая Зеландия – Уругвай / 22:00
6 октября (пятница)
A. Франция – Италия / 22:00
7 октября (суббота)
C. Уэльс – Грузия / 16:00
D. Англия – Самоа / 18:45
B. Ирландия – Шотландия / 22:00
8 октября (воскресенье)
D. Япония – Аргентина / 14:00
B. Тонга – Румыния / 18:45
C. Фиджи – Португалия / 22:00
Далее – плей-офф. В его первой стадии будет действовать перекрёстная система: команда, занявшая первое место в своей группе будет играть со второй командой соседней группы. Расписание следующее:
Четвертьфиналы
14 октября
1 место группы С – 2 место группы D (18:00)
1 место группы В – 2 место группы А (22:00)
15 октября
1 место группы D – 2 место группы С (18:00)
1 место группы А – 2 место группы В (22:00)
Полуфиналы
20 октября
Победитель 1/4 финала 1 – Победитель 1/4 финала 2 (22:00)
21 октября
Победитель 1/4 финала 3 – Победитель 1/4 финала 4 (22:00)
Матч за 3 место
27 октября
Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2 (22:00)
Финал
28 октября
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2 (22:00)
Итого: 48 матчей.
Где все это посмотреть?
В России Кубок мира по регби транслироваться на телевидении не будет. По имеющейся информации, это связано с тем, что права на трансляции принадлежат компании из Великобритании. Телеканалам из России продавать их она не стала.
В результате прямые трансляции будут вести несколько интернет-ресурсов. В полном объеме матчи покажут несколько регбийных пабликов в ВК. Это группы «Регби» и «Раггер.инфо», в которых эфиры будут показываться в том числе с комментарием на русском языке, а также паблики «Видео регби» и «Регби на диване» – в них трансляции планируются преимущественно с оригинальным комментарием.
Примечательно, что «Раггер» также анонсировал приглашение на эфиры звездных гостей: Василия Артемьева (того самого регбиста с колоритными усами и беглым английским), Юрия Кушнарева (лучшего бомбардира сборной России), Дарьи Норициной и Алены Тирон (обе – регбистки сборной России по регби-7) и многих других.
Обратный отсчет до матча-открытия пошел. Ждём пятницу, 8 сентября, и стартовый свисток главного арбитра встречи Франция – Новая Зеландия Яко Пейпера!
«Железное регби» в Telegram
Фото: World Rugby, Федерация регби России, New Zealand Rugby, AFP, Rugbypass, parisjetaime.com.
Фото: Gettyimages.ru
Но и без меня на Спортсе сейчас есть что почитать про регби 👍🏻
Для меня это одно из самых зрелищных событий в спортивном мире, поэтому будем посмотреть, как говорится))
И матч открытия - сразу бомба, ЛеБлë против ОллБлэкс.
Будем посмотреть, запасайтесь пивом)))
Другой вопрос, что в своем нынешнем формате они не окупаются.
Потом пришел чм по футболу и олимпиада стала вторым важнейшим событием
потом пришел км по регби и олимпиада отъехала на 3 место
сдается мне, джентльмены, что олимпиады скоро будут никому не нужны.
Будущее за мировыми турнирами по отдельным направлениям спорта
Ну и особенное удивление вызывает жеребьёвка групп за почти 2 года до турнира. В итоге все фавориты в первых двух группах. Нельзя было что-ли подождать?