Уверены, что в медиафутболе только минусуют посты? Вот 10 самых заплюсованных за год

Слезы Уткина и монолог выжившего в Беслане.

Привет! Ниже – 10 постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Медиафутбол.

Добавляем в закладки главные тексты ушедшего года.

После матча Вася, конечно, сказал мне спасибо за то, что я нашел время. Когда друг просит, я обычно помогаю. На следующий день приехал на матч «Родины», а там все видели игру. Поздравляют, говорят, красавец, два забил, отдал. Медиалига, все дела, медийный теперь. Я отвечаю, что медийным был еще когда на КФК двигался, а про меня Вася выпуски снимал.

Медиалигам хватает, как правило, главного – самоиронии. Того качества, благодаря которому в Лос-Анджелесе фактически с нуля раскрутилась обаятельная и самодостаточная лига. Такая же независимая и ироничная, как и главная звезда этого соревнования – голливудская актриса Обри Плаза.

После того, как Игорь сыграл в Spire Inspire, у нас закончилась эта модель. Вообще ничего не было. Но я не уверен, что это именно эффект Акинфеева. У нас и до него хорошо шли продажи Inspire: половину партии раскупили на предзаказе.

Но одно изменение точно есть. После начала работы с Игорем мы перестали отвечать на популярный вопрос: «На любой ли уровень подойдут эти перчатки?» Ты просто присылаешь фотографию Акинфеева, и все становится понятно.

Уткин очень хотел, чтобы в этом сезоне клуб выступил ярко. Еще до старта Медиалиги он мотивировал игроков – объявил, что уйдет, если не получится выйти из группы. После первого тура Василий покрасил волосы в желтый. Борода осталась черной – получилась голова в черно-желтых цветах.

Понимаете, в чем вообще смысл Медиалиги? С одной стороны, лига, безусловно, юзает ресурс, который привлекают «Амкал» и 2Drots. А с другой стороны, что они делали бы без Медиалиги? Пятый сезон гастролей по городам?

Медиалига и клубы нашли друг друга. Медиалига дала им новый импульс развития, предоставила спортивный турнир – регулярный, хорошо упакованный.

Но обычные люди не готовы платить такие деньги или лететь в Дубай. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок. Люди хотят покупать adidas, но денег нет. Поэтому покупают копии, которые с виду не отличаются. Есть ощущение, что у нас все дети в футбольных школах играют в репликах – и это очень-очень плохо. Мы получим детей с плоскостопием, с надорванными связками.

Я пользуюсь знакомством с вратарями РПЛ, ведь это самые крутые тестировщики перчаток. Им невероятно важно качество, поэтому они обосрут перчатки при первой возможности (конечно, только если в модели есть косяки). Плюс у них большая нагрузка на тренировках: скорости выше, удары сильнее.

Начался штурм. Какая-то часть людей выпрыгивала из окон. Я оказался в столовой. Оторвался от матери и сестры – опять встретился с Анжелой Цораевной. Альфовцы штурмовали столовую и спортзал. За моей спиной отстреливался террорист, от него шли очереди. Моя классная руководительница взяла крышку от кастрюли и прикрыла меня ею.

Этот шрам – касательное пулевое ранение. Короче, прочесала пуля.

В комментах спрашивали: «Почему нельзя воспроизвести формулу латекса в России?» В теории это возможно, но я не нашел заинтересованных партнеров. В 2022-м я вел переговоры с немецкой компанией: они были готовы везти латекс в Россию, мы искали каналы поставки.

Но после начала СВО связи оборвались. Нет-нет, немцы не отказались работать с компанией из России. Просто цены на логистику так выросли, что я сам понял – теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно.

Что касается Медиалиги, то меня впечатлило, как все было искренне и ярко. Гриша мне рассказывал, как за 2Drots болеют. Я не мог представить, что это такое. Там люди с барабанами, у них свои песни, кричалки, звучит все здорово. Как на них бежит вся трибуна, когда они забивают гол. Это что-то потрясающее!