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Уверены, что в медиафутболе только минусуют посты? Вот 10 самых заплюсованных за год

Winline Медиалига Winline Медиалига
Эгриси Эгриси
Станислав Минин Станислав Минин
Амкал Амкал
Валерий Соломаха
Евгений Спиряков Евгений Спиряков
Василий Уткин Василий Уткин
Nike Nike
Ацамаз Мисиков Ацамаз Мисиков
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Слезы Уткина и монолог выжившего в Беслане.

Привет! Ниже – 10 постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Медиафутбол. 

Добавляем в закладки главные тексты ушедшего года.

10. «Такое соглашение только у меня и Глушакова». «Эгриси» вызвал на важный матч игрока из Первой лиги +87

После матча Вася, конечно, сказал мне спасибо за то, что я нашел время. Когда друг просит, я обычно помогаю. На следующий день приехал на матч «Родины», а там все видели игру. Поздравляют, говорят, красавец, два забил, отдал. Медиалига, все дела, медийный теперь. Я отвечаю, что медийным был еще когда на КФК двигался, а про меня Вася выпуски снимал.

9. Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации +91

Медиалигам хватает, как правило, главного – самоиронии. Того качества, благодаря которому в Лос-Анджелесе фактически с нуля раскрутилась обаятельная и самодостаточная лига. Такая же независимая и ироничная, как и главная звезда этого соревнования – голливудская актриса Обри Плаза.

8. Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев +96

После того, как Игорь сыграл в Spire Inspire, у нас закончилась эта модель. Вообще ничего не было. Но я не уверен, что это именно эффект Акинфеева. У нас и до него хорошо шли продажи Inspire: половину партии раскупили на предзаказе. 

Но одно изменение точно есть. После начала работы с Игорем мы перестали отвечать на популярный вопрос: «На любой ли уровень подойдут эти перчатки?» Ты просто присылаешь фотографию Акинфеева, и все становится понятно. 

7. Уткин плакал от счастья. Его команда сотворила сенсацию в Медиалиге – выбила 2Drots +107

Уткин очень хотел, чтобы в этом сезоне клуб выступил ярко. Еще до старта Медиалиги он мотивировал игроков – объявил, что уйдет, если не получится выйти из группы. После первого тура Василий покрасил волосы в желтый. Борода осталась черной – получилась голова в черно-желтых цветах.

6. «Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе +120

Понимаете, в чем вообще смысл Медиалиги? С одной стороны, лига, безусловно, юзает ресурс, который привлекают «Амкал» и 2Drots. А с другой стороны, что они делали бы без Медиалиги? Пятый сезон гастролей по городам?

Медиалига и клубы нашли друг друга. Медиалига дала им новый импульс развития, предоставила спортивный турнир – регулярный, хорошо упакованный.

5. В России можно найти adidas и Nike? Почему спортивные вещи так дорожают? Объясняет создатель перчаток Акинфеева +118

Но обычные люди не готовы платить такие деньги или лететь в Дубай. Все ведет к росту подделок – мы постепенно превращаемся в большой китайский рынок. Люди хотят покупать adidas, но денег нет. Поэтому покупают копии, которые с виду не отличаются. Есть ощущение, что у нас все дети в футбольных школах играют в репликах – и это очень-очень плохо. Мы получим детей с плоскостопием, с надорванными связками.

4. Почему Нойер и Касильяс играли в «варежках», а Буффон в «плоских пальцах»? Спиряков рассказывает все-все-все о вратарских перчатках +145

Я пользуюсь знакомством с вратарями РПЛ, ведь это самые крутые тестировщики перчаток. Им невероятно важно качество, поэтому они обосрут перчатки при первой возможности (конечно, только если в модели есть косяки). Плюс у них большая нагрузка на тренировках: скорости выше, удары сильнее.

3. «Они вывели на расстрел 15 мужчин – всех, кто был в зале». Игрок Медиалиги выжил в бесланской школе +192

Начался штурм. Какая-то часть людей выпрыгивала из окон. Я оказался в столовой. Оторвался от матери и сестры – опять встретился с Анжелой Цораевной. Альфовцы штурмовали столовую и спортзал. За моей спиной отстреливался террорист, от него шли очереди. Моя классная руководительница взяла крышку от кастрюли и прикрыла меня ею.

Этот шрам – касательное пулевое ранение. Короче, прочесала пуля.

2. Вы просили объяснить, почему вратарские перчатки нельзя шить в России. Рассказывает основатель бренда, в котором играет Акинфеев +238

В комментах спрашивали: «Почему нельзя воспроизвести формулу латекса в России?» В теории это возможно, но я не нашел заинтересованных партнеров. В 2022-м я вел переговоры с немецкой компанией: они были готовы везти латекс в Россию, мы искали каналы поставки. 

Но после начала СВО связи оборвались. Нет-нет, немцы не отказались работать с компанией из России. Просто цены на логистику так выросли, что я сам понял – теперь везти латекс из Германии к нам нецелесообразно.

1. «Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина +328

Что касается Медиалиги, то меня впечатлило, как все было искренне и ярко. Гриша мне рассказывал, как за 2Drots болеют. Я не мог представить, что это такое. Там люди с барабанами, у них свои песни, кричалки, звучит все здорово. Как на них бежит вся трибуна, когда они забивают гол. Это что-то потрясающее!

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2 комментария
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Ответ Xellos Sama
Не будем менять традиции, лови минус
словил?)
+3
-1
+2
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