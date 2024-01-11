10 самых заплюсованных постов года в разделе Прочие: здесь интервью про инопланетян и много фото Юлии Ефимовой (по вашим просьбам!)
Привет! Это десять текстов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Прочие. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.
10. И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет +225
Наш олимпийский спорт увяз в интроверсии – в 2023-м его изоляция от больших турниров уже не такой пронзительный триггер.
Мы смирились с отсутствием России в мировых лыжах, биатлоне, плавании, фигурке, гимнастике, хотя именно здесь отстранение чувствуется больнее всего. Похоже, что привыкли к этому не только болельщики, но и сами спортсмены – и это особенно грустно.
9. 30 интриг нового сезона НФЛ для новичков и прошаренных в американском футболе +247
Что нас ждет в новом сезоне? Я составил три десятка интриг, разделив их по уровню сложности. Есть ответы на вопросы, которые могут быть интересны даже тем, кто смотрит Супербоул ради мемов на реддите. Но есть кое-что и для тех, кто исчезнет из жизни родных и близких на все вечера воскресенья до января включительно.
8. Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны +270
Ян Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче. Дважды подряд остановиться в шаге от мечты всей жизни – очень больно. Но оба раза Непомнящий получает меньше публичного сочувствия, а больше – иронии.
Полтора года назад, когда Ян развалился перед Магнусом Карлсеном, говорили о недостатке характера и психологической неустойчивости. Сейчас обвиняют в том, что сам упустил победу ошибками, слабо играл и не достоин быть чемпионом мира.
Серьезно, не достоин?
7. Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они +276
Недавно мы рассказали об удивительном развороте карьеры Юлии Ефимовой
После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований она вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.
В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.
6. «Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос +278
Кирсан Илюмжинов – экс-руководитель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Калмыкии и элистинского «Уралана» – кажется, знаком с половиной мира.
Листаешь его фотоальбом: вот он с Пеле, тут с Саддамом Хусейном, потом с Муаммаром Каддафи, дальше с Виталием Кличко и Петром Порошенко, следом – с Михаилом Горбачевым. Набор президентов, отдельный список лауреатов Нобелевской премии, боссы МОК. На аватарке в WhatsApp Илюмжинов с Владимиром Путиным.
Поговорить про политику и отдельные детали биографии с ним было бы крайне интересно, но откровенная беседа по острым вопросам сейчас едва ли возможна. Зато есть тема, в которой из всего спортивно-политического мира Кирсану не будет равных – мистика и чудеса. Тем более он известен своими рассказами про это – в том числе про встречу с инопланетянами.
5. «Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак +290
Гандболистке Владлене Бобровниковой – олимпийской чемпионке-2016 и вице-чемпионке-2020 – диагностировали лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы.
Бобровникова рассказала об этом в соцсетях и пообещала:
а) детально освещать лечение, даже в самые сложные и болезненные моменты;
б) не падать духом.
И то, и другое удается прекрасно. Бобровникова шутит, смеется и уверенно идет к цели – полному выздоровлению.
Перед вами – ее монолог, после которого трудно не вдохновиться. А заодно взглянуть на какие-то свои проблемы по-другому.
4. Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать +330
Зимой 2022-го Вероника Степанова стала одной из самых юных в истории олимпийских чемпионок в лыжах, красиво завершив эстафету в Пекине.
Ей восхищались как у нас в стране, так и в мире. Открытая, быстрая, острая, не боится разговаривать в микст-зоне на английском – она казалась лицом будущего российского спорта.
Что же случилось?
3. Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом +353
У 35-летнего Кирилла Готовцева безумная спортивная история. Выступать за сборную в трех принципиально разных видах – летнем, зимнем и игровом – что-то невероятное. Не факт, что такие прецеденты в новейшей российской истории вообще были.
Сейчас он в Англии, играет в одной из сильнейших регбийных лиг мира за «Глостер». Мы связались с ним, чтобы убедиться: Википедия не врет – и человек с таким набором скиллов действительно существует.
2. «Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране +369
Он женился на сибирячке Алене Заварзиной, взял два золота в Сочи-2014. Потом публично ругался на американцев, когда из олимпийской программы исключили слалом. Гонял в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. В роли ветерана поехал в Пекин-2022 и вырвал там очередную медаль.
А после февральских событий того же года принял решение остаться в России. Несмотря на политическую ситуацию. Несмотря на развод с Заварзиной. Больше того, он усиленно принялся учить язык.
Мы поговорили с Виком для сериала «100 лучших спортсменов в истории России».
1. «Помню всех террористов в лицо». Он выжил в той самой школе Беслана, а теперь – в сборной России +398
1-3 сентября 2004 года, Беслан, школа, теракт, погибшие дети… Об этом очень больно вспоминать. Но и забывать – нельзя.
Так получилось, что недавно я был во Владикавказе на съемках передачи: «О, спорт! Ты жив?». В процессе работы Фердинанд Кибизов, один из тренеров сборной России по конному спорту, рассуждая о самых перспективных спортсменах страны, кивнул на Алана Кусова. И грустно добавил, что он был в той самой школе.
Я не был уверен, что с этим стоит подходить, но после тренировки все-таки узнал у Алана, готов ли он пообщаться. Он улыбнулся и согласился. Тем же вечером мы встретились.
Это был один из самых тяжелых разговоров в моей жизни. По ходу беседы то мурашки бежали, то слезы накатывали.
Особенно удивительно было принимать, что эту ужасную историю рассказывает улыбчивый, оптимистичный и очень добрый парень.