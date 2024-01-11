10 самых заплюсованных постов года в разделе Прочие: здесь интервью про инопланетян и много фото Юлии Ефимовой (по вашим просьбам!)

Привет! Это десять текстов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Прочие. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

Наш олимпийский спорт увяз в интроверсии – в 2023-м его изоляция от больших турниров уже не такой пронзительный триггер.

Мы смирились с отсутствием России в мировых лыжах, биатлоне, плавании, фигурке, гимнастике, хотя именно здесь отстранение чувствуется больнее всего. Похоже, что привыкли к этому не только болельщики, но и сами спортсмены – и это особенно грустно.

Что нас ждет в новом сезоне? Я составил три десятка интриг, разделив их по уровню сложности. Есть ответы на вопросы, которые могут быть интересны даже тем, кто смотрит Супербоул ради мемов на реддите. Но есть кое-что и для тех, кто исчезнет из жизни родных и близких на все вечера воскресенья до января включительно.

Ян Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче. Дважды подряд остановиться в шаге от мечты всей жизни – очень больно. Но оба раза Непомнящий получает меньше публичного сочувствия, а больше – иронии.

Полтора года назад, когда Ян развалился перед Магнусом Карлсеном, говорили о недостатке характера и психологической неустойчивости. Сейчас обвиняют в том, что сам упустил победу ошибками, слабо играл и не достоин быть чемпионом мира.

Серьезно, не достоин?

Недавно мы рассказали об удивительном развороте карьеры Юлии Ефимовой

После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований она вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.

В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.

Кирсан Илюмжинов – экс-руководитель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Калмыкии и элистинского «Уралана» – кажется, знаком с половиной мира.

Листаешь его фотоальбом: вот он с Пеле, тут с Саддамом Хусейном, потом с Муаммаром Каддафи, дальше с Виталием Кличко и Петром Порошенко, следом – с Михаилом Горбачевым. Набор президентов, отдельный список лауреатов Нобелевской премии, боссы МОК. На аватарке в WhatsApp Илюмжинов с Владимиром Путиным.

Поговорить про политику и отдельные детали биографии с ним было бы крайне интересно, но откровенная беседа по острым вопросам сейчас едва ли возможна. Зато есть тема, в которой из всего спортивно-политического мира Кирсану не будет равных – мистика и чудеса. Тем более он известен своими рассказами про это – в том числе про встречу с инопланетянами.

Гандболистке Владлене Бобровниковой – олимпийской чемпионке-2016 и вице-чемпионке-2020 – диагностировали лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы.

Бобровникова рассказала об этом в соцсетях и пообещала:

а) детально освещать лечение, даже в самые сложные и болезненные моменты;

б) не падать духом.

И то, и другое удается прекрасно. Бобровникова шутит, смеется и уверенно идет к цели – полному выздоровлению.

Перед вами – ее монолог, после которого трудно не вдохновиться. А заодно взглянуть на какие-то свои проблемы по-другому.

Зимой 2022-го Вероника Степанова стала одной из самых юных в истории олимпийских чемпионок в лыжах, красиво завершив эстафету в Пекине.

Ей восхищались как у нас в стране, так и в мире. Открытая, быстрая, острая, не боится разговаривать в микст-зоне на английском – она казалась лицом будущего российского спорта.

Что же случилось?

У 35-летнего Кирилла Готовцева безумная спортивная история. Выступать за сборную в трех принципиально разных видах – летнем, зимнем и игровом – что-то невероятное. Не факт, что такие прецеденты в новейшей российской истории вообще были.

Сейчас он в Англии, играет в одной из сильнейших регбийных лиг мира за «Глостер». Мы связались с ним, чтобы убедиться: Википедия не врет – и человек с таким набором скиллов действительно существует.

Он женился на сибирячке Алене Заварзиной, взял два золота в Сочи-2014. Потом публично ругался на американцев, когда из олимпийской программы исключили слалом. Гонял в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. В роли ветерана поехал в Пекин-2022 и вырвал там очередную медаль.

А после февральских событий того же года принял решение остаться в России. Несмотря на политическую ситуацию. Несмотря на развод с Заварзиной. Больше того, он усиленно принялся учить язык.

Мы поговорили с Виком для сериала «100 лучших спортсменов в истории России».

1-3 сентября 2004 года, Беслан, школа, теракт, погибшие дети… Об этом очень больно вспоминать. Но и забывать – нельзя.

Так получилось, что недавно я был во Владикавказе на съемках передачи: «О, спорт! Ты жив?». В процессе работы Фердинанд Кибизов, один из тренеров сборной России по конному спорту, рассуждая о самых перспективных спортсменах страны, кивнул на Алана Кусова. И грустно добавил, что он был в той самой школе.

Я не был уверен, что с этим стоит подходить, но после тренировки все-таки узнал у Алана, готов ли он пообщаться. Он улыбнулся и согласился. Тем же вечером мы встретились.

Это был один из самых тяжелых разговоров в моей жизни. По ходу беседы то мурашки бежали, то слезы накатывали.

Особенно удивительно было принимать, что эту ужасную историю рассказывает улыбчивый, оптимистичный и очень добрый парень.