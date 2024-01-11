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10 самых заплюсованных постов года в разделе Прочие: здесь интервью про инопланетян и много фото Юлии Ефимовой (по вашим просьбам!)

Вероника Степанова Вероника Степанова
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Юлия Ефимова Юлия Ефимова
Алан Кусов
Кирсан Илюмжинов Кирсан Илюмжинов
Владлена Бобровникова Владлена Бобровникова
НФЛ НФЛ
Вик Уайлд Вик Уайлд
Кирилл Готовцев
Прочие Прочие

Привет! Это десять текстов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Прочие. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

10. И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет +225

Наш олимпийский спорт увяз в интроверсии – в 2023-м его изоляция от больших турниров уже не такой пронзительный триггер.

Мы смирились с отсутствием России в мировых лыжах, биатлоне, плавании, фигурке, гимнастике, хотя именно здесь отстранение чувствуется больнее всего. Похоже, что привыкли к этому не только болельщики, но и сами спортсмены – и это особенно грустно.

9. 30 интриг нового сезона НФЛ для новичков и прошаренных в американском футболе +247

Что нас ждет в новом сезоне? Я составил три десятка интриг, разделив их по уровню сложности. Есть ответы на вопросы, которые могут быть интересны даже тем, кто смотрит Супербоул ради мемов на реддите. Но есть кое-что и для тех, кто исчезнет из жизни родных и близких на все вечера воскресенья до января включительно.

8. Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны +270

Ян Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче. Дважды подряд остановиться в шаге от мечты всей жизни – очень больно. Но оба раза Непомнящий получает меньше публичного сочувствия, а больше – иронии.

Полтора года назад, когда Ян развалился перед Магнусом Карлсеном, говорили о недостатке характера и психологической неустойчивости. Сейчас обвиняют в том, что сам упустил победу ошибками, слабо играл и не достоин быть чемпионом мира.

Серьезно, не достоин?

7. Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они +276

Недавно мы рассказали об удивительном развороте карьеры Юлии Ефимовой

После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований она вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.

В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.

6. «Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос +278

Кирсан Илюмжинов – экс-руководитель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Калмыкии и элистинского «Уралана» – кажется, знаком с половиной мира.

Листаешь его фотоальбом: вот он с Пеле, тут с Саддамом Хусейном, потом с Муаммаром Каддафи, дальше с Виталием Кличко и Петром Порошенко, следом – с Михаилом Горбачевым. Набор президентов, отдельный список лауреатов Нобелевской премии, боссы МОК. На аватарке в WhatsApp Илюмжинов с Владимиром Путиным.

Поговорить про политику и отдельные детали биографии с ним было бы крайне интересно, но откровенная беседа по острым вопросам сейчас едва ли возможна. Зато есть тема, в которой из всего спортивно-политического мира Кирсану не будет равных – мистика и чудеса. Тем более он известен своими рассказами про это – в том числе про встречу с инопланетянами.

5. «Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак +290

Гандболистке Владлене Бобровниковой – олимпийской чемпионке-2016 и вице-чемпионке-2020 – диагностировали лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы.

Бобровникова рассказала об этом в соцсетях и пообещала:

а) детально освещать лечение, даже в самые сложные и болезненные моменты;

б) не падать духом.

И то, и другое удается прекрасно. Бобровникова шутит, смеется и уверенно идет к цели – полному выздоровлению.

Перед вами – ее монолог, после которого трудно не вдохновиться. А заодно взглянуть на какие-то свои проблемы по-другому.

4. Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать +330

Зимой 2022-го Вероника Степанова стала одной из самых юных в истории олимпийских чемпионок в лыжах, красиво завершив эстафету в Пекине.

Ей восхищались как у нас в стране, так и в мире. Открытая, быстрая, острая, не боится разговаривать в микст-зоне на английском – она казалась лицом будущего российского спорта. 

Что же случилось?

3. Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом +353

У 35-летнего Кирилла Готовцева безумная спортивная история. Выступать за сборную в трех принципиально разных видах – летнем, зимнем и игровом – что-то невероятное. Не факт, что такие прецеденты в новейшей российской истории вообще были.

Сейчас он в Англии, играет в одной из сильнейших регбийных лиг мира за «Глостер». Мы связались с ним, чтобы убедиться: Википедия не врет – и человек с таким набором скиллов действительно существует.

2. «Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране +369

Он женился на сибирячке Алене Заварзиной, взял два золота в Сочи-2014. Потом публично ругался на американцев, когда из олимпийской программы исключили слалом. Гонял в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. В роли ветерана поехал в Пекин-2022 и вырвал там очередную медаль.

А после февральских событий того же года принял решение остаться в России. Несмотря на политическую ситуацию. Несмотря на развод с Заварзиной. Больше того, он усиленно принялся учить язык.

Мы поговорили с Виком для сериала «100 лучших спортсменов в истории России».

1. «Помню всех террористов в лицо». Он выжил в той самой школе Беслана, а теперь – в сборной России +398

1-3 сентября 2004 года, Беслан, школа, теракт, погибшие дети… Об этом очень больно вспоминать. Но и забывать – нельзя. 

Так получилось, что недавно я был во Владикавказе на съемках передачи: «О, спорт! Ты жив?». В процессе работы Фердинанд Кибизов, один из тренеров сборной России по конному спорту, рассуждая о самых перспективных спортсменах страны, кивнул на Алана Кусова. И грустно добавил, что он был в той самой школе.

Я не был уверен, что с этим стоит подходить, но после тренировки все-таки узнал у Алана, готов ли он пообщаться. Он улыбнулся и согласился. Тем же вечером мы встретились. 

Это был один из самых тяжелых разговоров в моей жизни. По ходу беседы то мурашки бежали, то слезы накатывали.

Особенно удивительно было принимать, что эту ужасную историю рассказывает улыбчивый, оптимистичный и очень добрый парень. 

10 самых заплюсованных постов года в фигурке: Загитова, блог Лизы Туктамышевой и фигурист, работающий у Илона Маска

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6 комментариев
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Фото не мы просили, а наши друзья)
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Ефимова - ванлав!
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Регби лучшая игра в мире по факту. Странно, что так не популярна, при том, что аудитории море и уже созданы всякие извращения по мотивам... А могли бы просто всеми вместе развивать регби
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Реально мужикам нравится внешность Ефимовой? Лицо, на мой взгляд, среднее, плечи мощные.
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