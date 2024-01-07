10 самых заплюсованных постов года в боксе и ММА: есть Довлатов, «Друзья» и «Симпсоны»

Привет! Это десять постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе единоборств. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

10. Я дрался с Фьюри, а теперь живу в Норвегии и занимаюсь рыбой +116

Даниил Перетятько – 50 лет, бывший боксер, по профи проигрывал Тайсону Фьюри, Дереку Чисоре и Мурату Гассиеву, а теперь нашел себя вне бокса.

Перетятько родился в Мурманске, но в 90-е переехал в Норвегию, где работал переводчиком и занимался рыбным бизнесом, который раньше совмещал с боксерской карьерой.

Мы с ним поговорили.

9. Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают +121

В ММА большой межнациональный конфликт: боец Максим Дивнич выступил против строительства мечети в Москве. Его травят в интернете, а ситуацию прокомментировали даже звезды – чемпион UFC Ислам Махачев и Хасбик.

8. Боксер умирал от болезни почек, но дрался, чтобы у семьи были деньги на Рождество. И победил +125

Смерть американского боксера Билли Миске – одна из самых драматичных в истории бокса. Тяжеловес дрался в начале XX века, считался талантом и мог стать чемпионом. Мечту разрушила внезапная болезнь: Билли не мог нормально тренироваться и знал, что не доживет до 30 лет.

Но не остановился. Миске продолжил драться, чтобы спасти семью от нищеты.

7. Популярность UFC в США запустил... сериал «Друзья». Там засветился молодой Ортис, а Баффер до сих пор получает отчисления за съемки +130

«Друзья» – культовый американский ситком и настоящий культурный феномен. В 1997 году состоялась премьера эпизода о UFC – на тот момент небольшого промоушена, целившегося в мейнстрим.

Рассказываем об одном из важнейших событий в истории организации.

6. Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс +131

Сергей Павлович – звезда тяжелого веса UFC из России: он вырубил шесть соперников подряд в первом раунде и вплотную подошел к титулу. Проверкой стал Кертис Блейдс – лучший борец дивизиона, который уже побеждал россиян Александра Волкова и Шамиля Абдурахимова.

Как закончился поединок?

5. Довлатов – как понять душу писателя через бокс +160

У Сергея Довлатова были капризные и непостоянные отношения со спортом, но линия с боксом прослеживается четче остальных: занимался сам, восхищался грацией Мохаммеда Али и даже задумывал об этом роман.

Кажется, что жизнь постоянно загоняла его в угол ринга, а он защищался и выкидывал оттуда удары. Довлатов любил говорить: «Обидеть Сергея легко, понять трудно».

Как боксерская энергия повлияла на Довлатова и почему его сущность оказалась от этого далекой?

4. Девушка, показавшая грудь после первой победы в боксе – звезда OnlyFans, которая стала фитнес-тренером из-за лишнего веса +174

Вы точно видели главное спортивное видео недели: Даниэлла Хэмсли победила Александру Даниэлку в боксерском турнире Kingpyn High Stakes и от радости оголила грудь.

А кто она вообще такая? И почему к ней приковано внимание? Знакомьтесь, Даниэлла Хэмсли!

3. Гомер Симпсон – боксер: держал удар из-за жидкости в голове и чуть не умер в бою с (почти) Тайсоном +182

Третий эпизод восьмого сезона «Симпсонов» посвящен боксу: Гомер стал чемпионом Спрингфилда и подрался за пояс в тяжелом весе – против вышедшего из тюрьмы Дредерика Татума.

Какие отсылки к реальности содержит популярная серия и почему Гомер вообще стал боксером?

2. «Бойцовский клуб» на MTV – треш-шоу, где звезды дрались бесплатно: Горшок выходил на ринг с ломкой, а Дацик выкидывал рефери за канаты +187

Рост популярности поп-ММА – тренд последних лет. В клетке дерутся звезды: от Джигурды и Олега Майами до актера Панина и внука Пугачевой. Эта идея появилась на российском телевидении еще в 2000-х.

Многие помнят «Короля ринга», который выходил на Первом канале. До этого на MTV шел трешовый «Бойцовский клуб», где боксировали рок-музыканты, рэперы и звезды эстрады. Самым громким стал бой групп «Король и Шут» и «На-На».

1. Интервью с Александром Беленьким – о жизни после инсульта +249

Александр Беленький – бывший автор «Спорт-Экспресса». Он написал книгу про братьев Кличко и одним из первых в России рассказывал про бокс, обозревая бои Тайсона, Пакьяо и Роя Джонса, и встречался со звездами индустрии.

Несколько лет назад Беленький перенес инсульт, восстановился и в 60 лет продолжает работу в боксе. Сейчас он пишет для Федерации бокса России, сам водит машину и ездит в Италию, где владеет домом.

Мы встретились и спросили, чем сейчас живет главный журналист России в боксе.

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