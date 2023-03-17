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Мы подарили читателю сноуборд! Как, почему, зачем? Как тоже получать такие подарки?

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Изготовили его под параметры спортсмена.

Да-да, мы изготовили кастомный сноуборд специально для нашего читателя. Дело в том, что вместе со страховой компанией «Пульс» мы провели конкурс в телеграм-канале «Здоровье на Sports.ru». Мы попросили подписчиков рассказать, где они собираются кататься в этом сезоне. Своими планами поделились 432 человека, после чего мы рандомно выбрали одного из них.

Победителем розыгрыша стал Дмитрий Беляев – настоящий мультиспортсмен. Чемпион Варшавы, Польши, Европы по кикбоксингу. Он катается на сноуборде и горных лыжах уже 18 лет, а еще бегает марафоны и ультры. Он пробежал Московский марафон девять раз, и на одном из них помогал фонду «Больше чем можешь» – был сопровождающим для девушки с ограниченными возможностями.

Дмитрий бегает шоссейные и горные ультрамарафоны в регионах России и странах Европы. Вы можете встретить его в Москве на тренировках клуба «Пыльные гантели» (Dusty Dumbbells), на длительных воскресных темповых тренировках Die Hard Running и на субботних паркранах – он постоянный участник и волонтер паркрана S95 в Кузьминках, а также является пейсмейкером на многих беговых стартах.

Прямо сейчас Дмитрий находится в Сочи, где 9 апреля как пейсмейкер поведет участников полумарафона «Сочи Автодром» на результат 1 час 39 минут (темп 4:41 мин/км). Между подготовкой к забегу он бегает в горах на трассах Розы Хутор и Красной Поляны, где в майские праздники планирует раскатать наш сноуборд.

Борд для Дмитрия сделали в московской мастерской Livingstone snowboards, изготавливающей кастомные сноуборды и сплитборды. Мы спросили Дмитрия, в каких локациях он будет кататься, запросили такие параметры, как рост, вес и размер ботинка, после чего мастерская выбрала подходящую форму борда.

Рост Дмитрия – 192 сантиметра, а размер ботинка – 49. Под такие параметры не так просто найти подходящую ростовку сноуборда в магазинах, поэтому кастомный вариант – просто спасение.

Рассказывает руководитель мастерской Максим Немеляйнен: «Мы делали универсальный сноуборд для большого райдера. Здесь довольно много нюансов – большой рост, ботинок и вес. Это создает определенные требования не только к размеру и геометрии сноуборда, но и к его конструкции. Исходя из этого мы собрали наборный сердечник из прочного клёна в комбинации с эластичной липой – это дает нужную жесткость и делает сноуборд относительно легким. Сердечник армировали триаксиальным стекловолокном и карбоновыми стрингерами V-образной конфигурации, чтобы придать борду хорошую торсионную жесткость.

Скользящую поверхность использовали спеченную от одного из лидирующих европейских производителей – это прочный и скользкий полиэтилен высокой плотности, он дает хорошее скольжение и прост в обслуживании. Верхнее покрытие сделали матовым – так меньше налипает снег.

Ростовка 169 позволит рослому райдеру чувствовать себя комфортно на высоких скоростях, направленная форма дает возможность покинуть трассы и прокатиться по свежевыпавшему снегу. На случай больших снегопадов есть дополнительные закладные, чтобы сместить стойку назад.

Основная сложность при проектировании таких сноубордов – сохранить адекватный радиус бокового выреза. Так как ботинок очень большой, для комфортного катания требуется широкая талия. А это как раз и влечет увеличение радиуса, что сказывается на управляемости. Мы подобрали оптимальную ширину носовой и хвостовой частей, что дало нам радиус 10,5 метров – для таких размеров это хороший показатель.

Прогиб – комбинация кембера и рокера. Сноуборд ведет себя стабильно и предсказуемо на трассах и отлично едет в мягком снегу».

Дизайн борда в цветах страховой компании «Пульс» сделала Алена Самсоненко, дизайнер Sports.ru.

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Если вы тоже хотите однажды получить подобный подарок от Sports.ru для своих занятий спортом, подписывайтесь на телеграм-канал «Здоровье на Sports.ru». Мы уже разыгрывали абонементы в студии Rock The Cycle и SMSTRETCHING, аксессуары для тренировок от Demix и умную колонку VK Капсула с Марусей, слоты на забеги и триатлонные старты, и впереди будет еще больше таких розыгрышей.

Фото: instagram.com/themotobor*; Сергей Чернов

*соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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