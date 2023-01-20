Футбольная история, фанаты, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог

Sports.ru часто бывает познавательным – в этом есть заслуга и блогеров Трибуны, которые знакомят вас с футбольным миром во всех его проявлениях.

Давайте решим, какой из пользовательских блогов в 2022 году справлялся с задачей лучше всех.

Здесь регулярно показывают атмосферу за пределами топ-лиг (после чего хочется путешествовать и кушать), а еще делают классные интервью с непопсовыми героями нашего футбола.

Здесь лучшее футбольное ретро на Трибуне: сюжетов оказалась так много, что автор уже выпустил книгу с биографиями самых влиятельных тренеров в истории футбола.

Добро пожаловать на территорию фанатизма. Если вы интересуетесь околофутбольной культурой – лучшего места не найти.

Интересное о футболе прошлого и настоящего: здесь можно увидеть как историю одноглазого плеймейкера, так и подборку тех, кто играет с Роналду в Саудовской Аравии.

Автор регулярно задается любопытными вопросами и сам же на них отвечает: как советские клубы играли в еврокубках? а какой чемпионат был сильнейшим в разных десятилетиях?

Познавательные истории из прошлого здесь тоже в почете.

В этом блоге рассказывают о самых неочевидных командах. Если хотите поболеть за клуб не из привычного списка топов, то вам определенно стоит сюда заглянуть.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 18 по 25 января.

Фото: globallookpress.com/IMAGO