Футбольная история, фанаты, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог
Sports.ru часто бывает познавательным – в этом есть заслуга и блогеров Трибуны, которые знакомят вас с футбольным миром во всех его проявлениях.
Давайте решим, какой из пользовательских блогов в 2022 году справлялся с задачей лучше всех.
1. Воспитанник Sports.ru, автор – Павел Поляков
Здесь регулярно показывают атмосферу за пределами топ-лиг (после чего хочется путешествовать и кушать), а еще делают классные интервью с непопсовыми героями нашего футбола.
• Собаки, песики, щенки – тоже болельщики! Эти лохматые фанаты из нон-лиг принесут нам в ленту чуть-чуть добра
• Райский стадион, вулканический остров – воспитанник «Зенита» кайфует на Азорских островах. Там все время землетрясения и нулевая преступность
2. Football Archive, автор – Егор Мичурин
Здесь лучшее футбольное ретро на Трибуне: сюжетов оказалась так много, что автор уже выпустил книгу с биографиями самых влиятельных тренеров в истории футбола.
• Клуб «Верис» за три года прошел путь от сельской команды до бронзовых призеров чемпионата Молдовы. И исчез
• Оказывается, самый первый матч в истории чемпионатов Европы по футболу до сих пор остается самым результативным
3. 100% фанатский стиль!, автор – Амир
Добро пожаловать на территорию фанатизма. Если вы интересуетесь околофутбольной культурой – лучшего места не найти.
• Как фанаты реагировали на смерть Елизаветы II — от красивого перфоманса «Глазго Рейнджерс» до жестоких баннеров на Кипре
• Последний тур в Германии! Самые яркие события на трибунах страны от Бундеслиги до 4-го дивизиона
4. Звуки Пукки, автор – Алексей Берещенко
Интересное о футболе прошлого и настоящего: здесь можно увидеть как историю одноглазого плеймейкера, так и подборку тех, кто играет с Роналду в Саудовской Аравии.
• Игроки, которые завершили карьеру в 2022-м: прощаемся с Пике, Рибери, Игуаином и Уилшером
• Принц вратарей. Как стать легендой в 22 года и отдать жизнь в самом принципиальном матче Шотландии
5. Калимантан, автор – Ложный Голкипер
Автор регулярно задается любопытными вопросами и сам же на них отвечает: как советские клубы играли в еврокубках? а какой чемпионат был сильнейшим в разных десятилетиях?
Познавательные истории из прошлого здесь тоже в почете.
• Невероятный «Уралмаш» (нынешний «Урал«) 90-х: лучшие бомбардиры чемпионата в составе, еврокубки и вылет в одном сезоне
• Исследование: как часто и насколько успешно топ-клубы приглашают своих бывших игроков тренировать?
6. football weekdays, автор – Gaiar
В этом блоге рассказывают о самых неочевидных командах. Если хотите поболеть за клуб не из привычного списка топов, то вам определенно стоит сюда заглянуть.
• За какими клубами за пределами топ-5 лиг стоит следить в сезоне-2022/23?
• Знакомимся с «Эльче»-2022: от теневого владельца из Аргентины до талантливого испанского тренера
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 18 по 25 января.
Фото: globallookpress.com/IMAGO
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