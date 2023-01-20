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Футбольная история, фанаты, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог

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Sports.ru часто бывает познавательным – в этом есть заслуга и блогеров Трибуны, которые знакомят вас с футбольным миром во всех его проявлениях.

Давайте решим, какой из пользовательских блогов в 2022 году справлялся с задачей лучше всех.

1. Воспитанник Sports.ru, автор – Павел Поляков

Здесь регулярно показывают атмосферу за пределами топ-лиг (после чего хочется путешествовать и кушать), а еще делают классные интервью с непопсовыми героями нашего футбола.

Собаки, песики, щенки – тоже болельщики! Эти лохматые фанаты из нон-лиг принесут нам в ленту чуть-чуть добра

Райский стадион, вулканический остров – воспитанник «Зенита» кайфует на Азорских островах. Там все время землетрясения и нулевая преступность

2. Football Archive, автор – Егор Мичурин

Здесь лучшее футбольное ретро на Трибуне: сюжетов оказалась так много, что автор уже выпустил книгу с биографиями самых влиятельных тренеров в истории футбола.

Клуб «Верис» за три года прошел путь от сельской команды до бронзовых призеров чемпионата Молдовы. И исчез

Оказывается, самый первый матч в истории чемпионатов Европы по футболу до сих пор остается самым результативным

3. 100% фанатский стиль!, автор – Амир

Добро пожаловать на территорию фанатизма. Если вы интересуетесь околофутбольной культурой – лучшего места не найти.

Как фанаты реагировали на смерть Елизаветы II — от красивого перфоманса «Глазго Рейнджерс» до жестоких баннеров на Кипре

Последний тур в Германии! Самые яркие события на трибунах страны от Бундеслиги до 4-го дивизиона

4. Звуки Пукки, автор – Алексей Берещенко

Интересное о футболе прошлого и настоящего: здесь можно увидеть как историю одноглазого плеймейкера, так и подборку тех, кто играет с Роналду в Саудовской Аравии.

Игроки, которые завершили карьеру в 2022-м: прощаемся с Пике, Рибери, Игуаином и Уилшером

Принц вратарей. Как стать легендой в 22 года и отдать жизнь в самом принципиальном матче Шотландии

5. Калимантан, автор – Ложный Голкипер

Автор регулярно задается любопытными вопросами и сам же на них отвечает: как советские клубы играли в еврокубках? а какой чемпионат был сильнейшим в разных десятилетиях?

Познавательные истории из прошлого здесь тоже в почете.

Невероятный «Уралмаш» (нынешний «Урал«) 90-х: лучшие бомбардиры чемпионата в составе, еврокубки и вылет в одном сезоне

Исследование: как часто и насколько успешно топ-клубы приглашают своих бывших игроков тренировать?

6. football weekdays, автор – Gaiar

В этом блоге рассказывают о самых неочевидных командах. Если хотите поболеть за клуб не из привычного списка топов, то вам определенно стоит сюда заглянуть.

За какими клубами за пределами топ-5 лиг стоит следить в сезоне-2022/23?

Знакомимся с «Эльче»-2022: от теневого владельца из Аргентины до талантливого испанского тренера

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 18 по 25 января.

Фото: globallookpress.com/IMAGO

Выбираем лучший познавательный блог
16 голосов
Воспитанник Sports.ru
69%
Football Archive
6%
100% фанатский стиль!
13%
Звуки Пукки
0%
Калимантан
6%
football weekdays
6%

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Однозначно голосую за блог Воспитанник спортса, прекрасный материал, очень познавательно и аппетитно)
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harry Hole
Тут без вариантов - блог Павла Полякова делает мне день своей атмосферой и красотами видов. И жаль нельзя отдать дополнительный голос за фотографии перекусов))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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