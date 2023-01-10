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«Милан», «Торпедо», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Брайтон»? Выбираем лучший клубный блог

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Ждем ваши голоса.

Голосование за лучших блогеров 2022 года продолжается. На очереди авторы, которые регулярно пишут на Трибуне о футбольных клубах. У нас 5 претендентов, а победителя предстоит определить вам! Просьба отбросить клубные пристрастия и проголосовать максимально объективно.

1. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole

Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры и исторические тексты.

Алессандро Дель Пьеро. Воплощение «Ювентуса» в одном человеке

• Черно-белая страсть Михаила Горбачева. Был ли президент СССР в ряду болельщиков «Ювентуса»?

2. ⚽ «Торпедо» плюс ➕ футбол, автор – torpedo_arhiv

Автор специализируется на «Торпедо», но часто выходит за пределы клубных новостей. В прошлом в блог любили заходить болельщики других клубов ФНЛ, так как здесь освещались события всей лиги. С повышением «Торпедо» фокус сместился на РПЛ.

К чемпионату мира здесь также выходили тексты о турнире и его истории.

• ⚽ Наследники Яшина, Дасаева и Акинфеева: кто стал лучшим вратарем по итогам первого круга чемпионата России?

• ⚽ Хет-трик великой Бразилии: из истории чемпионатов мира по футболу

3. Мой Милан, автор – marco -81

Автор регулярно выдает самый разнообразный контент: от интересных лонгридов и исторических экскурсов до представлений игроков из женской Серии А.

Чемпионка России и американская студентка: история единственной русской футболистки в Серии А и ее «Эллас Верона»

• Ненавистный гений: Портрет Пинтуриккьо дьявольскими красками

4. Brighton Hove Albion FC, автор – Gaiar

Блог, где выходят посты о самобытном «Брайтоне». За этим клубом интересно наблюдать даже нейтральным зрителям: летом «Брайтон» растерял нескольких лидеров, а на старте сезона остался без Грэма Поттера и всего тренерского штаба, но проект не посыпался и продолжает развиваться.

Все самое интересное о «Брайтоне» можно прочитать именно в этом блоге, а вот свежее интервью с автором.

• Новая тренерская эра, величие Троссарда, наш игрок — победитель ЧМ и не только. Итоги года для «Брайтона»

• Рассказываю о жизни и карьере одного из самых недооцененных защитников Европы

5. Живи красным!, автор – Антон Перепелкин

Антон известен на Трибуне переводом футбольных книг и англоязычных текстов сразу для трех блогов. Один из них посвящен «Ливерпулю» – в прошлом году этот блог принес ему как раз победу в номинации лучшего клубного блогера.

• Это конец целой эры в «Ливерпуле»?

• 20 лет Джеймса Милнера, легенды Премьер-лиги, который всегда ставил галочки во всех пунктах

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 9 по 16 января.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa

Выбираем лучший клубный блог
221 голос
Ювентус. Рецепт от Harry Hole
34%
Ювентус
«Торпедо» плюс ➕ футбол
11%
Торпедо
Мой Милан
11%
Милан
Brighton Hove Albion FC
30%
Брайтон
Живи красным!
14%
Ливерпуль

16 комментариев

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Владимир Владимир
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Статья Harry Hole про Горбачева и байку про его фанатскую принадлежность - это было сильно!
+3
0
+3
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nwnq2dfnnq
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Я за Бельского - Breakeven’s | Челси💙💙💙
+1
-1
0
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Заяцволк
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Этот блог ещё про наш Ювентус https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/ очень классный, интересные и редкие исторические факты, составы перед матчами, опросы и др.
+4
0
+4
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Gaiar
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Ответ fan brightona
Выбираю блог о Брайтоне
Спасибо!)
0
-2
-2
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fan brightona
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Выбираю блог о Брайтоне
+3
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Левая бровь Анчелотти
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Конечно же Ювентус от Harry Hole! Шикарный блог)
+5
0
+5
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Gaiar
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Спасибо, что включаете во второй год подряд! Будем бороться до конца! Вперед Брайтон!)
+2
-1
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Harry Hole
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Этот блог сюда не попал в голосование, но по тематике о Ювентусе он один из лучших:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/
+11
-1
+10
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Harry Hole
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Ответ Ольга Дубровская
Солидарна 👍🏻 Стабильный, плотно укомплектованный, постоянно обновляемый блог. Аккуратный, познавательный. Всегда есть отличные разборы, актуальные темы и роскошные байопики.
Спасибо)) буду стараться соответствовать поддержке!
+4
0
+4
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Gaiar
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Ответ Карл Либкнехт
мне очень нравиться блог Брайтона. всегда читаю с удовольствием. топы числом задавят. но объективно, он- лучший. не фан Брайтона
Большое спасибо за добрые слова!) рад, что нравится мой блог
0
0
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Карл Либкнехт
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вот если голосовать без возможности за свой клуб у Брайтона вообще бы не было бы конкурентов.
+2
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+2
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Карл Либкнехт
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мне очень нравиться блог Брайтона. всегда читаю с удовольствием. топы числом задавят. но объективно, он- лучший. не фан Брайтона
+2
-1
+1
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Ольга Дубровская
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Ответ Digart
Я конечно же голосую за блог Ювентус. Рецепт от Harry Hole. Никита, ты молодец, продолжай в том же духе!
Солидарна 👍🏻
Стабильный, плотно укомплектованный, постоянно обновляемый блог. Аккуратный, познавательный. Всегда есть отличные разборы, актуальные темы и роскошные байопики.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harry Hole
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Благодарю за включение моего канала про Ювентус в этот список! А также за саму возможность развивать свои навыки в этом деле.
+6
0
+6
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Harry Hole
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Ответ Digart
Я конечно же голосую за блог Ювентус. Рецепт от Harry Hole. Никита, ты молодец, продолжай в том же духе!
Благодарен)) По сути - читательская поддержка - главный мотиватор продолжать это дело с удовольствием!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
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Я конечно же голосую за блог Ювентус. Рецепт от Harry Hole. Никита, ты молодец, продолжай в том же духе!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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