«Милан», «Торпедо», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Брайтон»? Выбираем лучший клубный блог

Ждем ваши голоса.

Голосование за лучших блогеров 2022 года продолжается. На очереди авторы, которые регулярно пишут на Трибуне о футбольных клубах. У нас 5 претендентов, а победителя предстоит определить вам! Просьба отбросить клубные пристрастия и проголосовать максимально объективно.

Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры и исторические тексты.

Автор специализируется на «Торпедо», но часто выходит за пределы клубных новостей. В прошлом в блог любили заходить болельщики других клубов ФНЛ, так как здесь освещались события всей лиги. С повышением «Торпедо» фокус сместился на РПЛ.

К чемпионату мира здесь также выходили тексты о турнире и его истории.

Автор регулярно выдает самый разнообразный контент: от интересных лонгридов и исторических экскурсов до представлений игроков из женской Серии А.

Блог, где выходят посты о самобытном «Брайтоне». За этим клубом интересно наблюдать даже нейтральным зрителям: летом «Брайтон» растерял нескольких лидеров, а на старте сезона остался без Грэма Поттера и всего тренерского штаба, но проект не посыпался и продолжает развиваться.

Все самое интересное о «Брайтоне» можно прочитать именно в этом блоге, а вот свежее интервью с автором.

Антон известен на Трибуне переводом футбольных книг и англоязычных текстов сразу для трех блогов. Один из них посвящен «Ливерпулю» – в прошлом году этот блог принес ему как раз победу в номинации лучшего клубного блогера.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 9 по 16 января.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa