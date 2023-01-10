«Милан», «Торпедо», «Ливерпуль», «Ювентус» или «Брайтон»? Выбираем лучший клубный блог
Ждем ваши голоса.
Голосование за лучших блогеров 2022 года продолжается. На очереди авторы, которые регулярно пишут на Трибуне о футбольных клубах. У нас 5 претендентов, а победителя предстоит определить вам! Просьба отбросить клубные пристрастия и проголосовать максимально объективно.
1. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole
Если вы интересуетесь туринским клубом, то найдете в этом блоге все необходимое: анонсы матчей, обзоры и исторические тексты.
• Алессандро Дель Пьеро. Воплощение «Ювентуса» в одном человеке
• Черно-белая страсть Михаила Горбачева. Был ли президент СССР в ряду болельщиков «Ювентуса»?
2. ⚽ «Торпедо» плюс ➕ футбол, автор – torpedo_arhiv
Автор специализируется на «Торпедо», но часто выходит за пределы клубных новостей. В прошлом в блог любили заходить болельщики других клубов ФНЛ, так как здесь освещались события всей лиги. С повышением «Торпедо» фокус сместился на РПЛ.
К чемпионату мира здесь также выходили тексты о турнире и его истории.
• ⚽ Наследники Яшина, Дасаева и Акинфеева: кто стал лучшим вратарем по итогам первого круга чемпионата России?
• ⚽ Хет-трик великой Бразилии: из истории чемпионатов мира по футболу
3. Мой Милан, автор – marco -81
Автор регулярно выдает самый разнообразный контент: от интересных лонгридов и исторических экскурсов до представлений игроков из женской Серии А.
• Чемпионка России и американская студентка: история единственной русской футболистки в Серии А и ее «Эллас Верона»
• Ненавистный гений: Портрет Пинтуриккьо дьявольскими красками
4. Brighton Hove Albion FC, автор – Gaiar
Блог, где выходят посты о самобытном «Брайтоне». За этим клубом интересно наблюдать даже нейтральным зрителям: летом «Брайтон» растерял нескольких лидеров, а на старте сезона остался без Грэма Поттера и всего тренерского штаба, но проект не посыпался и продолжает развиваться.
Все самое интересное о «Брайтоне» можно прочитать именно в этом блоге, а вот свежее интервью с автором.
• Новая тренерская эра, величие Троссарда, наш игрок — победитель ЧМ и не только. Итоги года для «Брайтона»
• Рассказываю о жизни и карьере одного из самых недооцененных защитников Европы
5. Живи красным!, автор – Антон Перепелкин
Антон известен на Трибуне переводом футбольных книг и англоязычных текстов сразу для трех блогов. Один из них посвящен «Ливерпулю» – в прошлом году этот блог принес ему как раз победу в номинации лучшего клубного блогера.
• Это конец целой эры в «Ливерпуле»?
• 20 лет Джеймса Милнера, легенды Премьер-лиги, который всегда ставил галочки во всех пунктах
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 9 по 16 января.
Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/
Стабильный, плотно укомплектованный, постоянно обновляемый блог. Аккуратный, познавательный. Всегда есть отличные разборы, актуальные темы и роскошные байопики.