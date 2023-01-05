10 самых заплюсованных постов года в биатлоне: немец спас Латыпова, пытка олимпийским морозом, Гесснер разделась для журнала

Перед вами десять текстов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в биатлонном разделе.

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У мужской сборной России по биатлону – первая за 3 года победа в эстафете, с Оберхофа-2019! И первая за 12 лет в Рупольдинге – на самом проблемном для нас этапе, так уж сложилось в последние сезоны. И все это на подходе к Олимпиаде, в сочетании-новичке: Халили (23 года), Серохвостов (22), Логинов(30 без пары недель), Цветков (30).

Показательно: взяв слово после финиша, Александр поначалу запутался в мысли про сплав опыта и молодости – не сразу сформулировал, кто в этой команде опытный, а кто молодой. Зато Карим подхватил откровением: «Когда я только начинал смотреть биатлон, Саша и Макс уже дебютировали, причем так серьезно. А теперь я с ними в одной эстафете».

Днем температура в горном кластере Чжанцзякоу держится в районе минус 12-15, которые ощущаются как минус 20 (и это с ветром). Едва солнце садится за склон, холодает моментально – еще на 4-5 градусов за полчаса. Скажем, фристайлисты проводили квалификацию при температуре по ощущениям под минус 30. Как спасаться в такой мороз?

Ошибка Максима Цветкова заключительным выстрелом в индивидуалке на Олимпиаде-2022 – новая эпически грустная глава нашего биатлона, на уровне Антона Шипулина и спринта в Сочи.

Все просто на словах: попадай – золото твое. И сразу расцветает красивая история про камбэк чемпиона мира в сборную – спустя три года, после травм и странного вируса, подхваченного в горах Чили. Но нет, теперь это рассказ об упущенной великой возможности.

Вопрос, висевший над сборной России по биатлону с пару недель, закрыт: ковид не подкосил Эдуарда Латыпова – лидер по-прежнему в силе!

Лучшее доказательство и заодно украшение эстафеты в Антхольце – бешеный последний круг, которым Латыпов вытянул команду с 4-го места к серебру.

20 лет назад в Солт-Лейк-Сити знаменосцем сборной России определили биатлониста Павла Ростовцева – за год до этого он выиграл два личных золота на ЧМ, а зимой-2001/02 боролся за Кубок мира. Но лидер сборной уверенно отказался, вскоре пожалел об этом, а сейчас считает, что все-таки поступил правильно.

По ссылке – его монолог об олимпийской кухне: как определяют знаменосца и почему это зачастую выбор по остаточному принципу.

Эдуард Латыпов в драматичном финише гонке преследования взял бронзу – с 11-го места! Хотя на финише пришлось нелегко.

Это его вторая медаль в Пекине (первая – в смешанной эстафете). В начале года мы фиксировали: в 2021-м Латыпов дал нашему биатлону надежду, став биатлонистом элитного уровня – и это не чудо вопреки реалиям, а результат честной и продуманной работы.

Наши биатлонистки настолько унылые, что не показывают ни результатов, ни чего-то увлекательного за пределами трассы, хотя даже при плохих результатах можно быть интересными и близкими публике. Например, легкоатлетка Дарья Клишина выиграла всего одну значимую медаль за жизнь (серебро ЧМ-2017), но не дает забыть о себе огненными фотосетами или смелыми интервью. Теннисистка Андреа Присэкариу провела первый серьезный матч в сентябре 2021-го, но уже собрала базу фанатов, которые кайфуют от ее образа на корте.

В нашем биатлоне нет и этого.

Вдруг посреди безнадеги появилась Кристина Резцова и сразу показала: она не такая.

Перед этапом Кубка мира по биатлону в Оберхофе Эдуард Латыпов угодил на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Две недели без серьезных тренировок за месяц до Олимпиады – серьезная проблема. Латыпову разрешили два часа в сутки заниматься на улице, но только в одиночестве и с маской – понятно, что это скорее фитнес, а не нормальная подготовка.

И все было бы совсем тревожно, если бы не... Эрик Лессер. Да, именно немец помог Эду, привезя тренажеры для тренировок в гостиницу.

Авиация для Малиновского – страсть с детства. Несколько лет назад мы делали с ним большое интервью о любви к полетам. Вот избранные цитаты оттуда:

• «Мой отец – пилот вертолета. Лет с трех я бывал с ним на полетах: и на пожарах, и на осмотровых. Он пилот-частник, летал на всем чем можно: большая авиация, малая, сверхмалая – вплоть до мотопарапланов и дельтапланов. Я успел это все прочувствовать. С детства старался не пропускать ни одного полета, взлеты и посадки совершал очень рано – лучше даже не называть возраст».

• «После школы уехал в летное училище Омска, а родственники остались на Камчатке. На первом месте для меня стояла и стоит учеба, но уже уравновешивается биатлоном, он с ней конкурирует».

• «Перед тем, как выучиться на автожире, папа вечерами и ночами просматривал полеты американских пилотов. А они такие асы, вытворяют такие финты, что страшно. Компьютер стоял у меня в комнате, и я долго не мог уснуть – изучал эти ролики».

Вы, конечно, помните Мириам Гесснер: 10 лет назад харизматичная немка считалась флагманом биатлона после Нойнер. Ее суперскорость позволяла побеждать и заезжать в призы с промахами.

Увы, большого пути в спорте не получилось: два эстафетных золота ЧМ – мало для таланта Мири. Все испортила травма в 22 года, сначала закрывшая дорогу на Олимпиаду в Сочи, а постепенно и скомкавшая карьеру. Гесснер, переживая пропуск Игр-2014, решилась на съемку в Playboy – смелый шаг, чтобы хоть как-то переключиться и скрасить грусть.

И пожалуй, это лучшая фотосессия в истории биатлона.